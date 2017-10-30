В турнире ММА в Кишиневе участвовали 26 бойцов

«Попытался завершить бой досрочно, чтобы вышло так, как задумал. Бой получился красивым. Долго я не мучился», — сообщил боец MMA Марин Синкестру.



В турнире участвовали и девушки.



«Чувствую себя прекрасно, я — победительница. Рада, что выиграла этот бой. Много работала для этого. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказала боец MMA Марина Улинич.



Турнир «Хироуз» — хорошая возможность для молодых спортсменов проявить себя.



«Ребята очень хорошо подготовлены. Для уровня спортсменов-любителей. Это будущее проекта «Иглз». Сегодня определим новых участников для восьмого турнира «Иглз», который пройдет в феврале 2018 года», — отметил президент Ассоциации боев и шоу Дорин Дамир.



«Это очень хороший старт для спортсменов со всех районов Республики Молдова. Начало и шаг к большому проекту «Иглз», — заявил организатор Октавиан Орхеяну.



4 ноября, в субботу, в кишиневском легкоатлетическом манеже пройдет другой турнир по смешанным единоборствам — «Иглз Файтинг Чемпьоншип». Организатор соревнований — Ассоциация боев и шоу.