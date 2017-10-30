Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Водянова в костюме из воздушных шаров вышла в свет (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
09:39 (мск), источник: Publika.md

В турнире ММА в Кишиневе участвовали 26 бойцов

В Кишиневе прошел второй турнир по смешанным единоборствам среди любителей «Хироуз». В октагоне состязались 26 бойцов и семи клубов.

Источник: Publika.md

«Немного волновался, но готов и к поединкам более высокого уровня. Хочется подниматья вверх по карьерной лестнице», — сказал боец MMA Джику Моисей.

Читайте также
Пятнадцать молодых людей получат стипендию президента РМ

«Попытался завершить бой досрочно, чтобы вышло так, как задумал. Бой получился красивым. Долго я не мучился», — сообщил боец MMA Марин Синкестру.

В турнире участвовали и девушки.

«Чувствую себя прекрасно, я — победительница. Рада, что выиграла этот бой. Много работала для этого. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказала боец MMA Марина Улинич.

Турнир «Хироуз» — хорошая возможность для молодых спортсменов проявить себя.

«Ребята очень хорошо подготовлены. Для уровня спортсменов-любителей. Это будущее проекта «Иглз». Сегодня определим новых участников для восьмого турнира «Иглз», который пройдет в феврале 2018 года», — отметил президент Ассоциации боев и шоу Дорин Дамир.

«Это очень хороший старт для спортсменов со всех районов Республики Молдова. Начало и шаг к большому проекту «Иглз», — заявил организатор Октавиан Орхеяну.

4 ноября, в субботу, в кишиневском легкоатлетическом манеже пройдет другой турнир по смешанным единоборствам — «Иглз Файтинг Чемпьоншип». Организатор соревнований — Ассоциация боев и шоу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь