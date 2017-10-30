В турнире ММА в Кишиневе участвовали 26 бойцов
В Кишиневе прошел второй турнир по смешанным единоборствам среди любителей «Хироуз». В октагоне состязались 26 бойцов и семи клубов.
В Кишиневе прошел второй турнир по смешанным единоборствам среди любителей «Хироуз». В октагоне состязались 26 бойцов и семи клубов.
«Немного волновался, но готов и к поединкам более высокого уровня. Хочется подниматья вверх по карьерной лестнице», — сказал боец MMA Джику Моисей.
«Попытался завершить бой досрочно, чтобы вышло так, как задумал. Бой получился красивым. Долго я не мучился», — сообщил боец MMA Марин Синкестру.
В турнире участвовали и девушки.
«Чувствую себя прекрасно, я — победительница. Рада, что выиграла этот бой. Много работала для этого. Надеюсь продолжать в том же духе», — сказала боец MMA Марина Улинич.
Турнир «Хироуз» — хорошая возможность для молодых спортсменов проявить себя.
«Ребята очень хорошо подготовлены. Для уровня
«Это очень хороший старт для спортсменов со всех районов Республики Молдова. Начало и шаг к большому проекту «Иглз», — заявил организатор Октавиан Орхеяну.
4 ноября, в субботу, в кишиневском легкоатлетическом манеже пройдет другой турнир по смешанным единоборствам — «Иглз Файтинг Чемпьоншип». Организатор соревнований — Ассоциация боев и шоу.