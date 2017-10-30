Над Пермью кружил неисправный самолёт

Утро для пассажиров рейса Пермь-Москва компании «Аэрофлот» выдалось напряженным. Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей на «Флайтрадаре» — это сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, находящихся в воздухе.

Марат, пассажир рейса SU1393 Пермь — Москва: «Мы кружили где-то час, сделали минимум десять кругов вокруг аэропорта. Было очень страшно. Я, взрослый парень, сидел и трясся хуже пятилетней девочки. За все время пилот сделал всего два заявления: через 25 минут после полета и за 20 минут до посадки. Объявления капитана были максимально робкими, с задержками в пару секунд чуть ли не через слово. Говорил, что проблема производственная, чтобы не паниковали. Какой-то мужчина вызывал стюардессу, но к нему никто не подошел».