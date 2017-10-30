В Омске открыли школу кинологов для детей
Ребят будут обучать видам и направлениям дрессировок. Обучает также и тех, кто только планирует завести собаку.
Ребят будут обучать видам и направлениям дрессировок. Обучает также и тех, кто только планирует завести собаку.
Известный в Омске центр зоотерапии «Дверь в лето» и старейшая в регионе кинологическая школа Областной центр
Как пояснила исполнительный директор центра зоотерапии «Дверь в лето» Юлия Стрельская, родители особенных детей, занимающиеся в центре, попросили организовать курсы для любителей собак.
Юлия Стрельская, директор центра зоотерапии «Дверь в лето»:
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Для Областного центра собаководства такой проект стал благотворительным — инструкторы работают только для развития популярности дрессуры и классической кинологии.
Первое занятие с успехом прошло вчера, 29 октября. Слушателям «Школы юного кинолога» расскажут о видах дрессировки, направлениях работы с собаками, а также научат основным командам общего курса дрессировки и многому другому. Организаторы отмечают, что программа рассчитана также и на родителей, поскольку собака, появляясь в доме, меняет жизнь всех домочадцев.
Юрий Белоусов отметил, что на курсах будут рады видеть не только тех, у кого дома уже есть собаки, но и омичей, планирующих обзавестись питомцем.
Юрий Белоусов, инструктор
— Мы расскажем им о специфике воспитания животного и поможем понять, какая собака им нужна и нужна ли вообще. К сожалению, нередки ситуации, когда люди заводят четвероногого питомца, не до конца понимая, какая ответственность их ждет. А потом, не выдержав нагрузки, не сумев воспитать собаку, отдают ее или вовсе выбрасывают на улицу. Чтобы такого не случилось, нужно заранее поднимать, что такое собака. И в этом мы постараемся помочь нашим маленьким слушателям.
На занятиях будут участвовать служебные собаки из Областного центра
Первое занятие успешно прошло вчера, 29 октября. Набор в группы все еще продолжается, на занятия ждут детей от 7 лет. Занятия будут проходить каждое воскресенье с 15:00 по адресу улица Малиновского, 18/3.