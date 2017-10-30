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10:02 (мск), источник: Om1.ru

В Омске открыли школу кинологов для детей

Ребят будут обучать видам и направлениям дрессировок. Обучает также и тех, кто только планирует завести собаку.

Известный в Омске центр зоотерапии «Дверь в лето» и старейшая в регионе кинологическая школа Областной центр спортивно-служебного собаководства (ОЦССС) запустили совместный новый проект — «Школа юного кинолога». Занятия проводят инструкторы ОЦССС, в том числе один из ее основателей — Юрий Белоусов.

Как пояснила исполнительный директор центра зоотерапии «Дверь в лето» Юлия Стрельская, родители особенных детей, занимающиеся в центре, попросили организовать курсы для любителей собак.

Юлия Стрельская, директор центра зоотерапии «Дверь в лето»:

 — Собак-терапевтов для работы в нашем зооцентре обучают и тестируют инструкторы ОЦССС. Родители, зная это, стали просить открыть какие-то курсы по общению с собаками для ребятишек вне рамок канистерапии. Мы решили, что лучшее — это обучать детей дрессировке. И благодаря поддержке школы Белоусовых этот проект стал возможным.

Для Областного центра собаководства такой проект стал благотворительным — инструкторы работают только для развития популярности дрессуры и классической кинологии.

Первое занятие с успехом прошло вчера, 29 октября. Слушателям «Школы юного кинолога» расскажут о видах дрессировки, направлениях работы с собаками, а также научат основным командам общего курса дрессировки и многому другому. Организаторы отмечают, что программа рассчитана также и на родителей, поскольку собака, появляясь в доме, меняет жизнь всех домочадцев.

Юрий Белоусов отметил, что на курсах будут рады видеть не только тех, у кого дома уже есть собаки, но и омичей, планирующих обзавестись питомцем.

Юрий Белоусов, инструктор спортивно-служебного собаководства:

 — Мы расскажем им о специфике воспитания животного и поможем понять, какая собака им нужна и нужна ли вообще. К сожалению, нередки ситуации, когда люди заводят четвероногого питомца, не до конца понимая, какая ответственность их ждет. А потом, не выдержав нагрузки, не сумев воспитать собаку, отдают ее или вовсе выбрасывают на улицу. Чтобы такого не случилось, нужно заранее поднимать, что такое собака. И в этом мы постараемся помочь нашим маленьким слушателям.

На занятиях будут участвовать служебные собаки из Областного центра спортивно-служебного собаководства и терапевты зооцентра — на них будут обучаться дети, у которых пока нет собак.

Первое занятие успешно прошло вчера, 29 октября. Набор в группы все еще продолжается, на занятия ждут детей от 7 лет. Занятия будут проходить каждое воскресенье с 15:00 по адресу улица Малиновского, 18/3.

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