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09:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

30 октября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 30 октября). Сегодня, 30 октября, в ряде домов Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани не будет электричества.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191, ул. Б. Армавирская, 148−164, 166−168, 149−171, ул. М. Армавирская, 104−140, 142−156, 11−155, 157−175, ул. Воронихина, 42−68, 70, 72, 74, 47−73, 75, 77, 79, ул. Говорова, 41−65, 44−68, ул. Дубинина 157, 158, ул. Краснодонская, 124−182, 135−189, ул. Краснокамская, 46−62, 65−85, ул. Кутузова, 99−121, 112−136, ул. Набережная, 1−7, ул. Смоленская, 82−102, ул. Сухуми, 84, ул. Собинова, ул. Турского, 43−65, 42−68, 71−73,70−80, ул. Черкасова, 36−40, 43, 42−90.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. К. Тинчурина, 15а к.1., ул. Нур Баян, 15. Кроме того, с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Большая Красная, 36, ул. Лобачевского, 11, 12, 15, 16, ул. К. Маркса, 29, 31, 36.

В этом же районе с 8.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул. Айвазовского, 27, ул. Волкова, 52, ул. Муштари, 33, 35.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Кировском районе по адресам: ул. Варшавская, 29, 39, 41, 43, 45, 48, 58, 60, 62, 64, ул. Вьюжная, 1−31, ул. Залесная, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, ул. Лесопарковая, 30, 36, ул. Молдовская, 1−35, ул. Паровозников, 1−21, ул. Селянская, 1−19, 2−36, ул. Тетюшская, 1−33.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе по адресам: пр. Победы, 18, 18 корп.1., 20 корп.1., 22, 24.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители домов поселка Карьер в Советском районе по адресам и улицам — Агрызская, Карьерная, Карьерная, 1а/1, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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