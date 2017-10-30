Полиция выявила нарушителей из свадебного кортежа в Краснодаре

Факт грубого нарушения ПДД участниками свадебного кортежа в краевом центре был установлен 28 октября в 12.45. Водители нескольких автомобилей создали аварийную ситуацию на улице Зиповской, недалеко от Екатерининского дворца бракосочетаний, выехав на полосу встречного движения.

Как сообщил «Югополису» официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару Артем Коноваленко, личности нарушителей уже установлены. Ими оказались 36-летний житель Новороссийска (уроженец Республики Азербайджан) и 51-летний житель Краснодара (уроженец Республики Узбекистан). Они признали вину, сославшись на то, что очень торопились в ЗАГС.

Автомобили правонарушителям не принадлежат. В отношении мужчин составлены административные протоколы, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QyAy1jxRkSM?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не единственный инцидент со свадебными кортежами на Кубани за последние несколько недель. Как сообщал «Югополис», 23 сентября в Краснодаре, на улице Красных Партизан, в районе Ботанического сада 9 автомобилей выехали на встречную полосу движения, не пропуская машину скорой помощи и создавая возможность аварий. Пятеро нарушителей установлены, задержаны и привлечены к ответственности.

30 сентября 4 автомобиля из свадебного кортежа на улице Зиповской в Краснодаре, выехав на полосу встречного движения, вызвали пробку в районе Екатерининского загса. Задержаны двое нарушителей ПДД.