Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Молодой кот сбежал от хозяев в Национальном аэропорту Минск во время досмотра, с просьбой помочь найти питомца обратилась в соцсети Facebook бортпроводница Татьяна Островская.

Инцидент произошел накануне в воздушной гавани столицы при посадке на самолет, отправлявшийся в Женеву. Кот сбежал при таможенном досмотре.

«На таможне в аэропорту попросили предъявить кота и вынуть из переноски. Кот испугался, вывернулся из рук, исцарапал хозяев и убежал. Находится сейчас внутри здания аэропорта в зоне таможенного досмотра», — написала бортпроводница.

По ее словам, хозяева летели из Санкт-Петербурга в Женеву, а в Минске была длительная пересадка. Питомец испытал сильный стресс, и был очень напуган.