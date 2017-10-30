Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев
Домашнее животное получило стресс от длительного перелета и испугалось, когда по просьбе таможенника его начали вынимать из переноски.
Домашнее животное получило стресс от длительного перелета и испугалось, когда по просьбе таможенника его начали вынимать из переноски.
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Молодой кот сбежал от хозяев в Национальном аэропорту Минск во время досмотра, с просьбой помочь найти питомца обратилась в соцсети Facebook бортпроводница Татьяна Островская.
Инцидент произошел накануне в воздушной гавани столицы при посадке на самолет, отправлявшийся в Женеву. Кот сбежал при таможенном досмотре.
«На таможне в аэропорту попросили предъявить кота и вынуть из переноски. Кот испугался, вывернулся из рук, исцарапал хозяев и убежал. Находится сейчас внутри здания аэропорта в зоне таможенного досмотра», — написала бортпроводница.
По ее словам, хозяева летели из
Фотографии потерявшегося кота нет, однако хозяева постарались дать его описание: зовут Мартик, пушистый длинношерстный, по окрасу похож на сиамского.