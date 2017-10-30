В День народного единства в Екатеринбурге пройдёт крестный ход
Кто из чиновников примет в нём участие. Время и место действа.
Кто из чиновников примет в нём участие. Время и место действа.
Общегородской крестный ход состоится в Екатеринбурге в субботу, 4 ноября 2017 года, в праздник Казанской иконы Божиьй Матери и День народного единства, сообщили «АиФ-Урал» в
После Божественной литургии, в 11:15, от
Уже известно, что в крестном ходе примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Возглавит шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Предполагается, что крестный ход соберёт порядка 5 тысяч человек.
Стоит также отметить, что в праздничном крестном ходе примут участие великие православные святыни. В молитвенном шествии от Свято-Троицкого собора до