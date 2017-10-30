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10:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В День народного единства в Екатеринбурге пройдёт крестный ход

Кто из чиновников примет в нём участие. Время и место действа.

Общегородской крестный ход состоится в Екатеринбурге в субботу, 4 ноября 2017 года, в праздник Казанской иконы Божиьй Матери и День народного единства, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-служб Екатеринбургской епархии.

После Божественной литургии, в 11:15, от Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы (ул. Розы Люксембург, 57 а) молитвенное шествие пройдет до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). По пути участники сделают две остановки для молебна — у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.

Уже известно, что в крестном ходе примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Возглавит шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Предполагается, что крестный ход соберёт порядка 5 тысяч человек.

Стоит также отметить, что в­ праздн­ичном крес­тном ходе примут уча­стие великие правосла­вные святыни. В молитв­енном шествии от Свят­о-Троицкого собора до­ Храма-на-Крови будут­ пронесены мощи святого благоверного князя Александра Невского, великомученицы Екатерины (покровительницы уральской столицы) и праведного воина Феодора Ушакова.

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