На телеканале «Культура» состоялась премьера фильма «Узбекистан: обретенные откровения»
На российском телеканале «Культура» состоялась премьера документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения».
На российском телеканале «Культура» состоялась премьера документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения».
Часовой фильм рассказывает о том, как в Узбекистане динамичная современность идет рука об руку с глубокой вековой мудростью и традициями. Лейтмотивом документального фильма стали уникальные эпиграфические надписи на древних памятниках страны, имеющей богатейшее
— Надписи на исторических архитектурных памятниках Узбекистана оставлены нашими великими предками и повествуют о добре, мире, просвещении и толерантности, — говорит руководитель медиапроекта «Культурное наследие Узбекистана» Фирдавс Абдухаликов.
Съемки документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения» проходили в Хиве, Самарканде, Бухаре и других городах.
В фильме звучат интервью архитекторов, востоковедов, историков и каллиграфов, используются уникальные кино- и фотодокументы, архивные кадры, материалы из личных архивов и музейные артефакты.
Основной концепцией фильма стала идея цивилизованного и просвещенного ислама — религии мира, добра, толерантности и просвещения.