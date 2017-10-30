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10:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

На телеканале «Культура» состоялась премьера фильма «Узбекистан: обретенные откровения»

На российском телеканале «Культура» состоялась премьера документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения».

Источник: Uzdaily.uz

Часовой фильм рассказывает о том, как в Узбекистане динамичная современность идет рука об руку с глубокой вековой мудростью и традициями. Лейтмотивом документального фильма стали уникальные эпиграфические надписи на древних памятниках страны, имеющей богатейшее культурно-историческое наследие, а также повествование о долгой и кропотливой работе ученых Узбекистана по расшифровке этих мудрых посланий из глубины веков.

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 — Надписи на исторических архитектурных памятниках Узбекистана оставлены нашими великими предками и повествуют о добре, мире, просвещении и толерантности, — говорит руководитель медиапроекта «Культурное наследие Узбекистана» Фирдавс Абдухаликов.

Съемки документального фильма «Узбекистан: обретенные откровения» проходили в Хиве, Самарканде, Бухаре и других городах.

В фильме звучат интервью архитекторов, востоковедов, историков и каллиграфов, используются уникальные кино- и фотодокументы, архивные кадры, материалы из личных архивов и музейные артефакты.

Основной концепцией фильма стала идея цивилизованного и просвещенного ислама — религии мира, добра, толерантности и просвещения.

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