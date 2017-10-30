Кудрявые осьминоги массово выбросились на пляжи в Уэльсе, испугав жителей (видео)
Нашествие осьминогов обеспокоило ученых и напугало местных жителей.
Нашествие осьминогов обеспокоило ученых и напугало местных жителей.
Как сообщает The Telegraph, десятки осьминогов выбросились на побережье Уэльса в графстве Кередигион. Они выползали на берег в течение трех дней. При этом в воду не возвращались.
Странное поведение морских обитателей испугало местных жителей. По их словам, ничего подобного они раньше не видели.
Необычным явлением обеспокоены и ученые. Они пока не могут объяснить произошедшее.
— Слишком много особей на одном пляже, это очень странно. Осьминогов находили даже в приливной зоне, а это указывает на то, что с ними, к сожалению, не все в порядке, — заявил сотрудник Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт.
Есть предположение, что морские твари выползли после шторма. Но некоторые сомневаются. Кудрявые осьминоги обитают на глубине около ста метров и при любых обстоятельствах в воде им лучше, чем на суше.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.