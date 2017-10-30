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09:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Кудрявые осьминоги массово выбросились на пляжи в Уэльсе, испугав жителей (видео)

Нашествие осьминогов обеспокоило ученых и напугало местных жителей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как сообщает The Telegraph, десятки осьминогов выбросились на побережье Уэльса в графстве Кередигион. Они выползали на берег в течение трех дней. При этом в воду не возвращались.

Странное поведение морских обитателей испугало местных жителей. По их словам, ничего подобного они раньше не видели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычным явлением обеспокоены и ученые. Они пока не могут объяснить произошедшее.

— Слишком много особей на одном пляже, это очень странно. Осьминогов находили даже в приливной зоне, а это указывает на то, что с ними, к сожалению, не все в порядке, — заявил сотрудник Национального морского аквариума в Плимуте Джеймс Райт.

Есть предположение, что морские твари выползли после шторма. Но некоторые сомневаются. Кудрявые осьминоги обитают на глубине около ста метров и при любых обстоятельствах в воде им лучше, чем на суше.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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