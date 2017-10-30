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10:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

В школах Воронежской области пройдёт урок кибербезопасности

Единый урок по безопасности в сети Интернет сегодня пройдёт во всех школах России, в том числе и Воронежской области. Подобная акция состоится уже в 4 раз.

Цель урока — обратить внимание родителей на угрозы для детей в интернете, а школьникам помочь их распознать и не поддаться.

Для детей по всей стране проведут презентации, круглые столы и квесты. Считается, что всё это сможет повысить уровень кибербезопасности среди детей.

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