В школах Воронежской области пройдёт урок кибербезопасности
Единый урок по безопасности в сети Интернет сегодня пройдёт во всех школах России, в том числе и Воронежской области. Подобная акция состоится уже в 4 раз.
Единый урок по безопасности в сети Интернет сегодня пройдёт во всех школах России, в том числе и Воронежской области. Подобная акция состоится уже в 4 раз.
Цель урока — обратить внимание родителей на угрозы для детей в интернете, а школьникам помочь их распознать и не поддаться.
Для детей по всей стране проведут презентации, круглые столы и квесты. Считается, что всё это сможет повысить уровень кибербезопасности среди детей.