Закрылись пристани Шелехметь, Винновка и Нижний пляж

В Самарской области на зимнюю навигацию закрылись летние остановочные пункты Шелехметь, Винновка, Нижний пляж. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Напомним, что следующими 7 ноября закроются остановочные пункты Ширяево и Поляна им. Фрунзе.