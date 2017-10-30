Закрылись пристани Шелехметь, Винновка и Нижний пляж
Речные пассажирские перевозки на линии
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Речные пассажирские перевозки на линии
В Самарской области на зимнюю навигацию закрылись летние остановочные пункты Шелехметь, Винновка, Нижний пляж. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Напомним, что следующими 7 ноября закроются остановочные пункты Ширяево и Поляна им. Фрунзе.
Речные пассажирские перевозки на линии