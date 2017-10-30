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11:31 (мск), источник: Volga News

Закрылись пристани Шелехметь, Винновка и Нижний пляж

Речные пассажирские перевозки на линии Самара-Рождествено будут осуществляться вплоть до ледостава.

В Самарской области на зимнюю навигацию закрылись летние остановочные пункты Шелехметь, Винновка, Нижний пляж. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Напомним, что следующими 7 ноября закроются остановочные пункты Ширяево и Поляна им. Фрунзе.

Речные пассажирские перевозки на линии Самара-Рождествено будут осуществляться вплоть до ледостава, после будет дан старт зимней навигации и начнут ходить суда на воздушных подушках.

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