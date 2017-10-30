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10:00 (мск), источник: Kommersant.uz

Ташкентский зоопарк пополнился животными из Баку

В Ташкентский зоопарк из Баку поступили новые очень красочные птицы — султанки.

Источник: Kommersant.uz

Десять молодых султанских курочек, как их еще называют, а также пара бурых медведей, два лебедя-шипуна и самочка дикобраза благополучно перенесли авиаперелет и в настоящий момент проходят адаптацию к новым условиям.

Кроме того, в зоопарке открылась выставка коллекции бабочек энтомолога Сергея Чеботарева, которая продлится до 6 ноября, включая дни школьных каникул.

На выставке представлено около 900 тропических насекомых, относящихся к 400 видам и подвидам. Из них — 37 видов жуков. Большая часть коллекции — представители Южной Америки и Юго-Восточной Азии, также есть интересные экземпляры из фауны Африки и Северной Америки.

Всего в коллекции Сергея — около 1,5 тыс. видов беспозвоночных мировой фауны. Увлеченный насекомыми с самого детства, Сергей свою первую коллекцию собрал в Туркмении. Затем долгие годы пополнял ее представителями из других республик Средней Азии, а также средней полосы России, Урала и Дальнего Востока.

Окончив биологический факультет ТашГУ, он долгое время работал в институте зоологии Академии Наук Узбекистана, а последние 15 лет руководит отделом «Беспозвоночные» Ташкентского зоопарка.

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