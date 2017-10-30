Ташкентский зоопарк пополнился животными из Баку
В Ташкентский зоопарк из Баку поступили новые очень красочные птицы — султанки.
В Ташкентский зоопарк из Баку поступили новые очень красочные птицы — султанки.
Десять молодых султанских курочек, как их еще называют, а также пара бурых медведей, два
Кроме того, в зоопарке открылась выставка коллекции бабочек энтомолога Сергея Чеботарева, которая продлится до 6 ноября, включая дни школьных каникул.
Всего в коллекции Сергея — около 1,5 тыс. видов беспозвоночных мировой фауны. Увлеченный насекомыми с самого детства, Сергей свою первую коллекцию собрал в Туркмении. Затем долгие годы пополнял ее представителями из других республик Средней Азии, а также средней полосы России, Урала и Дальнего Востока.
Окончив биологический факультет ТашГУ, он долгое время работал в институте зоологии Академии Наук Узбекистана, а последние 15 лет руководит отделом «Беспозвоночные» Ташкентского зоопарка.