Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Назван лучший способ мыть фрукты
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Менее половины россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Таиланд прощается с королем
09:57 (мск), источник: Sputnik.by

«Таварыства беларускай мовы» возглавила депутат Елена Анисим

Прежний многолетний руководитель ТБМ Олег Трусов сохранил за собой пост почетного руководителя организации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Новым руководителем «Таварыства беларускай мовы» имени Францишка Скорины стала депутат Палаты Представителей Елена Анисим, которая до недавнего времени занимала пост заместителя председателя ТБМ. Такое решение было принято на XIII съезде ТБМ.

Читайте также
Лучший проект Беларуси по организации 6-го школьного дня выберут в Минске

Анисим была единственным кандидатом, и большинство делегатов ее поддержало.

Прежний многолетний руководитель организации Олег Трусов заранее заявил о желании оставить пост и сконцентрироваться на развитии белорусскоязычного образования.

«Планирую заняться наукой, защитить докторскую диссертацию, а также больше внимания и сил уделить проекту “Национальный университет”. Это мое основное направление деятельности в рамках ТБМ», — рассказал Sputnik Трусов.

О необходимости создания Национального университета впервые публично было заявлено во время «Большого разговора с президентом» в феврале 2017 года. С этим вопросом к президенту обратилась нынешняя глава ТБМ Елена Анисим. Александр Лукашенко предложил продумать этот вопрос, поскольку к этой идее, по его мнению, надо относиться осторожно и исходить из желания белорусов — нужен ли им такой университет, и будет ли в него конкурс.

В ТБМ решили не ждать государственного решения, и начали работы по созданию Национального университета. В сентябре был зарегистрирован офис. Однако до того как вуз ТБМ начнет принимать студентов, создателям университета предстоит еще зарегистрировать устав и получить лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Одна из резолюций, принятых на прошедшем в воскресенье съезде ТБМ, была посвящена как раз необходимости развития высшего белорусскоязычного образования. В еще одной резолюции говорилось об изменении языковой политики в парламенте. ТБМ считает важным, чтобы законы принимались сразу на двух государственных языках.

Было принято и несколько постановлений. Одно из них предусматривает внесение в порядок дня сессии Палаты Представителей Национального Собрания законопроекта О государственной поддержке белорусского языка.

Сразу после избрания в ПП Елена Анисим говорила в эфире радио Sputnik Беларусь, что намерена в первую очередь продвигать в парламенте законопроект о поддержке белорусского языка.

«В этом плане я очень рассчитываю на нашу элиту и надеюсь на определенные круги в государственных органах власти. Переход на использование родного языка будет способствовать эмоциональному и духовному подъему народа, без которого не может быть движения вперед», — говорила тогда новоизбранный депутат.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глазами болельщика: как Беларусь молодежь хоккеем увлекала
Шесть человек погибли из-за урагана 'Герварт' в Европе
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь