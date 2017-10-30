«Таварыства беларускай мовы» возглавила депутат Елена Анисим

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Новым руководителем «Таварыства беларускай мовы» имени Францишка Скорины стала депутат Палаты Представителей Елена Анисим, которая до недавнего времени занимала пост заместителя председателя ТБМ. Такое решение было принято на XIII съезде ТБМ.

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Анисим была единственным кандидатом, и большинство делегатов ее поддержало.

Прежний многолетний руководитель организации Олег Трусов заранее заявил о желании оставить пост и сконцентрироваться на развитии белорусскоязычного образования.

«Планирую заняться наукой, защитить докторскую диссертацию, а также больше внимания и сил уделить проекту “Национальный университет”. Это мое основное направление деятельности в рамках ТБМ», — рассказал Sputnik Трусов.

О необходимости создания Национального университета впервые публично было заявлено во время «Большого разговора с президентом» в феврале 2017 года. С этим вопросом к президенту обратилась нынешняя глава ТБМ Елена Анисим. Александр Лукашенко предложил продумать этот вопрос, поскольку к этой идее, по его мнению, надо относиться осторожно и исходить из желания белорусов — нужен ли им такой университет, и будет ли в него конкурс.

В ТБМ решили не ждать государственного решения, и начали работы по созданию Национального университета. В сентябре был зарегистрирован офис. Однако до того как вуз ТБМ начнет принимать студентов, создателям университета предстоит еще зарегистрировать устав и получить лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Одна из резолюций, принятых на прошедшем в воскресенье съезде ТБМ, была посвящена как раз необходимости развития высшего белорусскоязычного образования. В еще одной резолюции говорилось об изменении языковой политики в парламенте. ТБМ считает важным, чтобы законы принимались сразу на двух государственных языках.

Было принято и несколько постановлений. Одно из них предусматривает внесение в порядок дня сессии Палаты Представителей Национального Собрания законопроекта О государственной поддержке белорусского языка.

Сразу после избрания в ПП Елена Анисим говорила в эфире радио Sputnik Беларусь, что намерена в первую очередь продвигать в парламенте законопроект о поддержке белорусского языка.