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11:29 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе ожидается массовое отключение света

Об отключениях предупреждает поставщик. Они затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам.

Источник: Actualitati.md

БОТАНИКА.

Четатя Албэ, 101−139, 122−140, Ханул Морий, 96, 103−107, 115, 121, 96, 104−142, Истра, 5 с 09:30 до 17.30. Гренобле, 19, 21, Н. Тестимициану, 37, дома 1,2,3, 37, 39, переулок Прот. М. Березовский, 14, Прот. М. Березовский, 21, 23 с 09:00 до 13:00.

ЦЕНТР.

Чуфля, 34, 45, 47, 49, Колумна, 25, 27, 30, 31, 33, 66, Измаил, 45/1, 84/3, 45, 84, 86, Л. Толстой, 63, 68, 72, 72/10, 78, Митрополит Варлаам, 43, Н. Анестиаде, 26, Н. Старостенко, 29, бульвар Штефан чел Маре, 4, 6, 6/1, 8, 9999 с 13:00 до 17:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.

ЧЕКАНЫ.

Кэрэмидарилор, 2, 4, 6, 8, 10, 91, 2A, переулок Кэрэмидарилор, 8V, Ишновэц, 2−8, 999, 6A, Л. Ребряну, 1A, 5, 5A, 7, 9, 19, переулок Л. Ребряну, 3, Плугарилор, 1−17, 4−10, Узинелор, 4A, 8, 8A, 12, Волунтарилор, 3, 2A с 09:10 до 15:00. Варница, 16, 16/1, 18, 20/1, 22, Узинелор, 100/1 с 09:10 до 16:00.

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