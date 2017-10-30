В Кишиневе ожидается массовое отключение света
Об отключениях предупреждает поставщик. Они затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам.
Об отключениях предупреждает поставщик. Они затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам.
БОТАНИКА.
Четатя Албэ, 101−139, 122−140, Ханул Морий, 96, 103−107, 115, 121, 96, 104−142, Истра, 5 с 09:30 до 17.30. Гренобле, 19, 21, Н. Тестимициану, 37, дома 1,2,3, 37, 39, переулок Прот. М. Березовский, 14, Прот. М. Березовский, 21, 23 с 09:00 до 13:00.
ЦЕНТР.
Чуфля, 34, 45, 47, 49, Колумна, 25, 27, 30, 31, 33, 66, Измаил, 45/1, 84/3, 45, 84, 86, Л. Толстой, 63, 68, 72, 72/10, 78, Митрополит Варлаам, 43, Н. Анестиаде, 26, Н. Старостенко, 29, бульвар Штефан чел Маре, 4, 6, 6/1, 8, 9999 с 13:00 до 17:00. Друмул Виилор, 30−34, 67−97, Фрумоаса, 43−71, 56−88, Хынчештское шоссе, 53−58, Валя Дическу, 107−119, 144−160, В. Докучаев, 13−31, 26−42 с 09:20 до 18:00.
ЧЕКАНЫ.
Кэрэмидарилор, 2, 4, 6, 8, 10, 91, 2A, переулок Кэрэмидарилор, 8V, Ишновэц, 2−8, 999, 6A, Л. Ребряну, 1A, 5, 5A, 7, 9, 19, переулок Л. Ребряну, 3, Плугарилор, 1−17, 4−10, Узинелор, 4A, 8, 8A, 12, Волунтарилор, 3, 2A с 09:10 до 15:00. Варница, 16, 16/1, 18, 20/1, 22, Узинелор, 100/1 с 09:10 до 16:00.