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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Москва оказалась между циклоном и ураганом

Европейский ураган движется на Москву: синоптики заявляют, что угроза стихийных бедствий, которая сейчас возникла в Германии, скоро коснется и России — по крайней мере, об этом заявили в центре «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 744 мм рт. ст. 7 м/с

Однако по данным Гидрометцентра России, в столицу пришел другой мощный циклон. В любом случае, неделя в городе будет дождливой, осадки прекратятся только в четверг, рассказал «Коммерсантъ FM» директор организации Роман Вильфанд:

«В понедельник нас ожидают проливные дожди и усиление ветра, хотя температура еще высокая, а вот с утра вторника начнется постепенное понижение температуры примерно до нуля градусов, и осадки уже вот будут выражены в виде дождя и мокрого снега».

В среду дожди будут в виде мокрого снега и снега, при этом и во вторник, и в среду ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.
Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России

Синоптики обещают хмурую и пасмурную погоду в течение всей недели, МЧС предупреждает и о возможном тумане.

Фоторепортаж
Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе

Кроме ухудшения видимости, вероятна также сильная гололедица — дороги по утрам могут буквально превращаться в каток. Чтобы избежать аварийных ситуаций, придется строго соблюдать скоростной режим и не делать резких движений, говорит руководитель Центра контраварийной подготовки водителей Алексей Колонтай:

«Гололедица возникает где-то по наветренным спускам в накат, в повороте. Здесь практически нет никакой защиты, если на вашем автомобиле не стоит шипованная резина, если вы заранее не снизили скорость, особенно в момент заезда. На скользкой дороге часто и хорошая зимняя резина может неожиданно подвести вас, потому что достаточно чуть-чуть превысить скорость, и любой резкий поворот руля вызовет поскальзывание у передних опор колеса — тогда вы потеряете управление. Поэтому мягкие движения рулевым колесом, увеличенная дистанция, плавные действия».

При такой погоде москвичам, судя по соцсетям, тяжело дается утро понедельника. Многие мечтают только об одном — остаться дома, несмотря ни на что. Но уважительной причиной отсутствия сотрудника в офисе считается только стихийное бедствие, и оно должно быть задокументировано, напомнил юрист по всем категориям права Кирилл Чернявский:

«Есть определенные уважительные причины прогула: это и неблагоприятные погодные условия — и туман, и гололед, и невозможность своевременного возвращения из отпуска, и административный арест, и уход из-за заболевшего ребенка, даже поломка общественного транспорта».

Все причины должны быть обоснованы и, по возможности, документально подтверждены. Работник должен предупредить о своем отсутствии, но доказывать это придется документально с помощью свидетелей или видеозаписи.
Кирилл Чернявский
Юрист по всем категориям права
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Проблемы с трафиком в Москве могут возникнуть не только из-за погодных условий, но и в связи с изменением схемы движения на юго-востоке города. До 3 ноября закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»: между ними по временным выделенным полосам будут ходить автобусы. Они организованы на некоторых участках Новорязанского шоссе, а также Волгоградского, Лермонтовского и Рязанского проспектов.

В дополнение к этому некоторые улицы перекрыты: например, нельзя выехать на Волгоградский проспект с Есенинского бульвара, улицы академика Скрябина и нескольких других, закрыт выезд с улицы Кирова на улицу генерала Кузнецова. Сложности наверняка возникнут и в районе МКАД: на съезде с кольца на Волгоградский и Рязанский проспекты движение ограничено, и так будет всю неделю.

Иван Якунин.

Дожди, мокрый снег и гололедица: на Москву надвигается мощный циклон
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
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