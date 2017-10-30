Москва оказалась между циклоном и ураганом
Европейский ураган движется на Москву: синоптики заявляют, что угроза стихийных бедствий, которая сейчас возникла в Германии, скоро коснется и России — по крайней мере, об этом заявили в центре «Фобос».
Европейский ураган движется на Москву: синоптики заявляют, что угроза стихийных бедствий, которая сейчас возникла в Германии, скоро коснется и России — по крайней мере, об этом заявили в центре «Фобос».
Однако по данным Гидрометцентра России, в столицу пришел другой мощный циклон. В любом случае, неделя в городе будет дождливой, осадки прекратятся только в четверг, рассказал «Коммерсантъ FM» директор организации Роман Вильфанд:
«В понедельник нас ожидают проливные дожди и усиление ветра, хотя температура еще высокая, а вот с утра вторника начнется постепенное понижение температуры примерно до нуля градусов, и осадки уже вот будут выражены в виде дождя и мокрого снега».
В среду дожди будут в виде мокрого снега и снега, при этом и во вторник, и в среду ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.
Синоптики обещают хмурую и пасмурную погоду в течение всей недели, МЧС предупреждает и о возможном тумане.
Кроме ухудшения видимости, вероятна также сильная гололедица — дороги по утрам могут буквально превращаться в каток. Чтобы избежать аварийных ситуаций, придется строго соблюдать скоростной режим и не делать резких движений, говорит руководитель Центра контраварийной подготовки водителей Алексей Колонтай:
«Гололедица возникает
При такой погоде москвичам, судя по соцсетям, тяжело дается утро понедельника. Многие мечтают только об одном — остаться дома, несмотря ни на что. Но уважительной причиной отсутствия сотрудника в офисе считается только стихийное бедствие, и оно должно быть задокументировано, напомнил юрист по всем категориям права Кирилл Чернявский:
«Есть определенные уважительные причины прогула: это и неблагоприятные погодные условия — и туман, и гололед, и невозможность своевременного возвращения из отпуска, и административный арест, и уход
Все причины должны быть обоснованы и, по возможности, документально подтверждены. Работник должен предупредить о своем отсутствии, но доказывать это придется документально с помощью свидетелей или видеозаписи.
Проблемы с трафиком в Москве могут возникнуть не только
В дополнение к этому некоторые улицы перекрыты: например, нельзя выехать на Волгоградский проспект с Есенинского бульвара, улицы академика Скрябина и нескольких других, закрыт выезд с улицы Кирова на улицу генерала Кузнецова. Сложности наверняка возникнут и в районе МКАД: на съезде с кольца на Волгоградский и Рязанский проспекты движение ограничено, и так будет всю неделю.
Иван Якунин.