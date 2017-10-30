На Универсиаду в Красноярске будет напечатано всего 577 тысяч билетов
Бесплатными билеты будут только для инвалидов и детей до 5 лет.
Бесплатными билеты будут только для инвалидов и детей до 5 лет.
На мероприятия Универсиады в Красноярске будет напечатано всего 577 тысяч билетов. Об этом сообщил советник генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» Константин Гуреев.
По мнению организаторов, бесплатных билетов быть не должно. Исключение будет сделано только для инвалидов и детей до 5 лет. Кроме того, организаторы хотят уйти от политики, когда веерно раздаются билеты целым коллективам.
«А какая должна быть стоимость билетов для учащихся спортивных школ?» — спросил представителей муниципальных образований Павел Ростовцев. По мнению глав и депутатов территорий, для этой группы стоимость должна быть в районе 50—100 рублей.