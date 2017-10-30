В начале ноября в Прикамье температура приблизится к климатической норме

Как ранее обещали специалисты, в Пермском крае после продолжительных холодов началось потепление. 30 октября в регионе столбик термометра достиг отметки в +4°. 31 октября ожидается очередной заток теплого и влажного воздуха и осадки в виде дождя.

В Перми температура воздуха днем повысится до +6°, по югу края до +8° и по востоку до +3°. В результате снежный покров, который сформировался в восточных районах края еще 19 октября, к началу ноября может полностью растаять, пишет ГИС-центр ПГНИУ.



1 ноября в Прикамье также будет тепло, а в последующие дни температура воздуха приблизится к климатической норме и будет колебаться в пределах −3…+1°.