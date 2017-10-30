За три дня в Прикамье задержали 175 нетрезвых водителей

По данным краевого МВД, с 27 по 29 октября на территории Пермского края за управление транспортным средством с признаками опьянения были задержаны 175 водителей. Из них 27 управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, а 54 отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также было задержано двое водителей в наркотическом опьянении.



Всего за пятницу и выходные в территории региона сотрудниками ГИБДД выявлено 17350 нарушений ПДД. Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 25 получили травмы.