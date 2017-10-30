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11:21 (мск), источник: Новости Перми

За три дня в Прикамье задержали 175 нетрезвых водителей

Из общего числа задержанных за нетрезвую езду автомобилистов 54 отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а еще двое были «под кайфом».

По данным краевого МВД, с 27 по 29 октября на территории Пермского края за управление транспортным средством с признаками опьянения были задержаны 175 водителей. Из них 27 управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, а 54 отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также было задержано двое водителей в наркотическом опьянении.

Всего за пятницу и выходные в территории региона сотрудниками ГИБДД выявлено 17350 нарушений ПДД. Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 25 получили травмы.

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