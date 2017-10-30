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11:22 (мск), источник: Sputnik.md

С сегодняшнего дня в молдавских школах начались каникулы

Водители обратили внимание, что на дорогах столицы стало меньше машин — школьники отсыпаются, у них начались осенние каникулы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Сегодня молдавские школьники не пошли учиться, так как наступили осенние каникулы. Они продлятся неделю.

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Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 годы на учебу школьники вернутся с понедельника, 6 ноября.

Расписание каникул

Следующие ближайшие каникулы — зимой. Они запланированы с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018-ого (17 дней). Весенние каникулы — с 8 по 11 марта (4 дня); Пасхальные — с 7 по 16 апреля (10 дней).

Для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся с 1 июня 2018 года, которые продлятся до 31 августа. Для выпускников IX и XII классов учебный год заканчивается 25 мая.

Много ли задают молдавским школьникам на дом?

Специалисты подсчитали, сколько времени должны тратить молдавские школьники на выполнение домашнего задания. Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 гг, администрация учебного заведения должна обеспечить соблюдение норм, установленных для объема домашних заданий с тем, чтобы время на его подготовку по всем школьным дисциплинам для следующего учебного дня не превышало количество часов, предусмотренных для: I класса — не более одного часа, для II- III классах — 1,5 часа, для IV — 2 часа, для V-VII — 2,5 — 3 часа, для VIII-XII — 4 часа.

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