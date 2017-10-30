С сегодняшнего дня в молдавских школах начались каникулы
Водители обратили внимание, что на дорогах столицы стало меньше машин — школьники отсыпаются, у них начались осенние каникулы.
Водители обратили внимание, что на дорогах столицы стало меньше машин — школьники отсыпаются, у них начались осенние каникулы.
КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Сегодня молдавские школьники не пошли учиться, так как наступили осенние каникулы. Они продлятся неделю.
Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 годы на учебу школьники вернутся с понедельника, 6 ноября.
Расписание каникул
Следующие ближайшие каникулы — зимой. Они запланированы с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018-ого (17 дней). Весенние каникулы — с 8 по 11 марта (4 дня); Пасхальные — с 7 по 16 апреля (10 дней).
Для учащихся
Много ли задают молдавским школьникам на дом?
Специалисты подсчитали, сколько времени должны тратить молдавские школьники на выполнение домашнего задания. Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 гг, администрация учебного заведения должна обеспечить соблюдение норм, установленных для объема домашних заданий с тем, чтобы время на его подготовку по всем школьным дисциплинам для следующего учебного дня не превышало количество часов, предусмотренных для: I класса — не более одного часа, для II- III классах — 1,5 часа, для IV — 2 часа, для