С сегодняшнего дня в молдавских школах начались каникулы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Сегодня молдавские школьники не пошли учиться, так как наступили осенние каникулы. Они продлятся неделю.

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Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017−2018 годы на учебу школьники вернутся с понедельника, 6 ноября.

Расписание каникул

Следующие ближайшие каникулы — зимой. Они запланированы с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018-ого (17 дней). Весенние каникулы — с 8 по 11 марта (4 дня); Пасхальные — с 7 по 16 апреля (10 дней).

Для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся с 1 июня 2018 года, которые продлятся до 31 августа. Для выпускников IX и XII классов учебный год заканчивается 25 мая.

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