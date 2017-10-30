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11:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском институте экономики и соцуправления пройдет аккредитация

Рособрнадзор издал распоряжение о проведении государственной аккредитации Воронежского института экономики и социального управления. Документ появился на сайте надзорного органа в пятницу, 27 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Согласно распоряжению, проверка в вузе пройдет с 13 ноября по 12 декабря. Пять экспертов проверят качество подготовки по образовательным программам «Экономика и управление» (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации, среднее профессиональное образование), «Политические науки и регионоведение» (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), «Психологические науки» (бакалавриат).

Аккредитация образовательной деятельности подтверждает соответствие вуза федеральным стандартам по основным программам подготовки студентов. Эксперты проверяют соответствие содержания и качества подготовки студентов государственным образовательным стандартам. Студенты аккредитованных специальностей получают диплом гособразца. В противном случае им выдадут диплом, который не котируется у большинства работодателей.

Воронежский институт экономики и социального управления появился в 1995 году. В составе вуза — четыре факультета, шесть кафедр. В вузе готовят менеджеров, психологов, политологов, экономистов, специалистов по государственному и муниципальному управлению. Самое популярное направление подготовки — государственное и муниципальное управление. Более 80% преподавателей имеют ученые звания. Обучение ведется как очно, так и заочно. Летом 2017 года в вуз поступили 150 человек. Набор на заочную форму обучения продолжится до ноября.

Контекст

В 2017 году аккредитация образовательных программ прошла в нескольких вузах Воронежской области. В январе 2017 года семь новых образовательных программ проверили в ВГУ. Вузу отказали в аккредитации по программам фундаментальной медицины. Студенты продолжат обучение, а вуз подаст документы на повторную аккредитацию.

В Воронежском институте высоких технологий комиссия проверила программу для аспирантов «Информатика и вычислительная техника». Программа прошла аккредитацию. Проверку выдержал и филиал опорного вуза в Борисоглебске — в апреле он получил свидетельство об аккредитации до 29 октября 2021 года. В том же месяце аккредитация прошла в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Проверку прошли 66 из 68 программ.прошли 66 из 68 программ.

В то же время в 2017 году Рособрнадзор отказал ВГУ в аккредитации по образовательным программам группы специальностей «Фундаментальная медицина». Кроме того, по итогам проверок надзорный орган запретил прием в воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического университета и приостановил действие лицензии филиалу воронежского Института менеджмента, маркетинга и финансов в Борисоглебске.

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