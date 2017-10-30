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12:42 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре плата за проезд в общественном транспорте не повысится

В Самаре вновь возникли разговоры о возможности повышения стоимости проезда в городском транспорте.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о повышении с 1 ноября плату за проезд в общественном транспорте, сообщает samru.

В интернете называлась даже новая стоимость проезда — 25 рублей по транспортной карте и 27 или 30 рублей по наличному расчету. Но плата за проезд в общественном транспорте Самары останется на прежнем уровне.

По словам Олега Яхина, разговоры о возможности повышения платы велись в мае, но это предложение было отклонено. «Откуда все это всплыло опять, мы не очень понимаем», — пояснил зам главы департамента городского транспорта.

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