Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
МЧС предупредило о волнах до 12 м на Камчатке
Тиньков ответил на сообщения об участии в выборах президента РФ
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка, нагрубившего украинке, выгнали из студии телеканала РФ
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
11:24 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской автошколе работает водитель с 60-летним стажем

За более чем 50 лет за рулем мужчина попадал в аварийную ситуацию лишь один раз.

Сотрудники ГИБДД рассказали про инструктора красноярской автошколы с водительским стажем почти 60 лет. Представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю поздравили 79-летнего мужчину с днем автомобилиста.

Свое первое водительское удостоверение Анатолий Тимченко получил в 1959 году. Во время учебы в Новочеркасском автотранспортном техникуме ему присвоили квалификацию «Шофер третьего разряда», а после окончания учебы, в 1961 году, он приехал по распределению в Красноярск.

«Мужчина признался, что более чем за 50 лет вождения в аварийную ситуацию попадал лишь один раз. За 30 лет работы он обучил около шести тысяч молодых водителей», — рассказали в пресс-службе.

79-летний Анатолий Тимченко до сих пор работает в красноярской автошколе ДОСААФ и преподает теорию правил дорожного движения.

«Анатолий Дмитриевич поделился, что в 2015 году он отметил “золотую свадьбу”, помогает двум дочерям и воспитывает троих внуков. В День автомобилиста сотрудники краевой Госавтоинспекции торжественно вручили самому опытному водителю полезный подарок — термокружку с символикой ГИБДД», — рассказали в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый заместитель Акбулатова покидает пост
Свидетель аварии с участием экс-главы кемеровской ГИБДД подтвердил...
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Силуанов рассказал о будущем украинского долга
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
В Бремене ураган сдул с посадочной полосы российский самолет
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису 28 октября голливудская звезда с самой ослепительной улыбкой и искрометным чувством юмора отметила юбилей. В честь даты «Кино Mail.Ru» вспоминает все ее сильные стороны и лучшие роли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Обустраиваем детскую по системе Монтессори: 5 шагов «Помоги мне сделать это самому» – один из главных девизов монтессори-педагогики. Разбираемся, как с помощью правильной организации пространства в комнате ребенка помочь ему стать более самостоятельным, а значит, более уверенным в своих силах.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь