В красноярской автошколе работает водитель с 60-летним стажем

Сотрудники ГИБДД рассказали про инструктора красноярской автошколы с водительским стажем почти 60 лет. Представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю поздравили 79-летнего мужчину с днем автомобилиста.

Свое первое водительское удостоверение Анатолий Тимченко получил в 1959 году. Во время учебы в Новочеркасском автотранспортном техникуме ему присвоили квалификацию «Шофер третьего разряда», а после окончания учебы, в 1961 году, он приехал по распределению в Красноярск.

«Мужчина признался, что более чем за 50 лет вождения в аварийную ситуацию попадал лишь один раз. За 30 лет работы он обучил около шести тысяч молодых водителей», — рассказали в пресс-службе.

79-летний Анатолий Тимченко до сих пор работает в красноярской автошколе ДОСААФ и преподает теорию правил дорожного движения.