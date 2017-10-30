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11:33 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане в магазине продавали детские куртки с символом свастики

В Нижнекамске в крупном торговом центре продавали детские куртки с символом свастики. Об этом сообщает телеканал «НТР».

По словам продавцов магазина, когда они вывешивали товар, они не заметили запрещенной символики.

 — Товар заказывают директор магазина и его заместитель. Одежду привозят из Москвы. Как мужчины могли такое проглядеть, они не знают, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за распространение экстремистских символов магазину может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Куртки пообещали снять с продажи.

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