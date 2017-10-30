В Сочи девушка выполнила на мотоциклах трюк в стиле Ван Дамма
Сочинские мотоциклисты и москвичка Татьяна Карева сняли видео по мотивам популярного ролика с
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Сочинские мотоциклисты и москвичка Татьяна Карева сняли видео по мотивам популярного ролика с
По словам Татьяны Каревой, самым сложным было синхронизировать мотоциклы. Девушка рассказала, что ранее уже пыталась ставить этот трюк в Москве с
«Через группу “МотоПара” я вышла на президента Федерации мотоспорта Сочи Филиппа Качанова. Именно он стал одним из мотопилотов в клипе. На втором мотоцикле — Александр, также профессиональный райдер», — рассказала она порталу «За рулем Кубань».