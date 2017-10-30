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11:29 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи девушка выполнила на мотоциклах трюк в стиле Ван Дамма

Сочинские мотоциклисты и москвичка Татьяна Карева сняли видео по мотивам популярного ролика с Жан-Клодом Ван Даммом, где он садится на шпагат между движущимися грузовиками. Только в Сочи вместо грузовиков были мотоциклы, а вместо известного актера — девушка.

По словам Татьяны Каревой, самым сложным было синхронизировать мотоциклы. Девушка рассказала, что ранее уже пыталась ставить этот трюк в Москве с мотоциклистами-любителями, но в Сочи ей посоветовали обратиться к профессионалам.

«Через группу “МотоПара” я вышла на президента Федерации мотоспорта Сочи Филиппа Качанова. Именно он стал одним из мотопилотов в клипе. На втором мотоцикле — Александр, также профессиональный райдер», — рассказала она порталу «За рулем Кубань».

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