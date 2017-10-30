В Сочи девушка выполнила на мотоциклах трюк в стиле Ван Дамма

Сочинские мотоциклисты и москвичка Татьяна Карева сняли видео по мотивам популярного ролика с Жан-Клодом Ван Даммом, где он садится на шпагат между движущимися грузовиками. Только в Сочи вместо грузовиков были мотоциклы, а вместо известного актера — девушка.