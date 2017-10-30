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11:26 (мск), источник: Новый Калининград

В «Храброво» задерживаются практически все рейсы

Работа аэропорта «Храброво» в понедельник оказалась серьезно осложнена из-за погодных условий. Задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет, единственный прибывший утром борт — из Минска, сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Источник: Новый Калининград

В среднем задержка составляет час-полтора. В числе отложенных рейсов — из Санкт-Петербурга, который после посадки в калининградской воздушной гавани должен был отправиться в Берлин. Это первый рейс по данному маршруту; в «Храброво» по такому случаю была намечена торжественная церемония, которая пока тоже откладывается на час, добавила Наталья Грицун.

Отметим, согласно онлайн-табло аэропорта, пока из «Храброво» вылетел только минский рейс. Кроме того, объявлена регистрация еще на три рейса — в Москву и Санкт-Петербург.

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