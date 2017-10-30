В «Храброво» задерживаются практически все рейсы

В среднем задержка составляет час-полтора. В числе отложенных рейсов — из Санкт-Петербурга, который после посадки в калининградской воздушной гавани должен был отправиться в Берлин. Это первый рейс по данному маршруту; в «Храброво» по такому случаю была намечена торжественная церемония, которая пока тоже откладывается на час, добавила Наталья Грицун.