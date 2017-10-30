Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб

«По итогам торговой сессии право арендовать объект культурного наследия получила компания ООО «РСМ», — сообщается в нем. После реставрации историческое здание приспособят под офис.

О желании арендовать часть усадьбы Татарниковых — бывшую конюшню, заявили 11 участников. Лот реализуется по программе «1 рубль за квадратный метр», согласно которой инвестор перейдет на льготную ставку аренды после проведения на объекте ремонтно-реставрационных работ. Договор аренды заключается сроком на 49 лет, уточняется в пресс-релизе.

Здание бывшей конюшни представляет собой кирпичное нежилое одноэтажное строение, расположенное в Большом Дровяном переулке, дом 13/7, строение 3 площадью 116,3 квадратных метров, говорится в материалах.