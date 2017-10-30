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11:20 (мск), источник: РИА Недвижимость

Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб

МОСКВА, 30 окт — РИА Недвижимость. Здание конюшни XIX века в Большом Дровяном переулке в Москве арендовали за 11,5 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе департамента по конкурентной политике.

«По итогам торговой сессии право арендовать объект культурного наследия получила компания ООО «РСМ», — сообщается в нем. После реставрации историческое здание приспособят под офис.

О желании арендовать часть усадьбы Татарниковых — бывшую конюшню, заявили 11 участников. Лот реализуется по программе «1 рубль за квадратный метр», согласно которой инвестор перейдет на льготную ставку аренды после проведения на объекте ремонтно-реставрационных работ. Договор аренды заключается сроком на 49 лет, уточняется в пресс-релизе.

Здание бывшей конюшни представляет собой кирпичное нежилое одноэтажное строение, расположенное в Большом Дровяном переулке, дом 13/7, строение 3 площадью 116,3 квадратных метров, говорится в материалах.

Восстановительные работы включают в себя работы по усилению фундаментов, реставрацию цоколей, восстановление стен и кровли, замену инженерных систем и перекрытий. На объекте должны быть проведены историко-архитектурных исследования для корректного проведения реставрационных работ внешнего декоративного убранства и ограды с въездными воротами, уточняется в них.

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