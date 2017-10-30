Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
МОСКВА, 30 окт — РИА Недвижимость. Здание конюшни XIX века в Большом Дровяном переулке в Москве арендовали за 11,5 миллионов рублей, говорится в
МОСКВА, 30 окт — РИА Недвижимость. Здание конюшни XIX века в Большом Дровяном переулке в Москве арендовали за 11,5 миллионов рублей, говорится в
«По итогам торговой сессии право арендовать объект культурного наследия получила компания ООО «РСМ», — сообщается в нем. После реставрации историческое здание приспособят под офис.
О желании арендовать часть усадьбы Татарниковых — бывшую конюшню, заявили 11 участников. Лот реализуется по программе «1 рубль за квадратный метр», согласно которой инвестор перейдет на льготную ставку аренды после проведения на объекте
Здание бывшей конюшни представляет собой кирпичное нежилое одноэтажное строение, расположенное в Большом Дровяном переулке, дом 13/7, строение 3 площадью 116,3 квадратных метров, говорится в материалах.
Восстановительные работы включают в себя работы по усилению фундаментов, реставрацию цоколей, восстановление стен и кровли, замену инженерных систем и перекрытий. На объекте должны быть проведены