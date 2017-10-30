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13:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В нью-йоркском метро выпустят дизайнерские проездные для модников

Американская художница и дизайнер Барбара Крюгер выпустит коллекцию проездных билетов в метро Нью-Йорка Metro Barbards. Билеты будут выпущены в ограниченном количестве 50 тысяч экземпляров. На каждом из них написано по четыре вопроса буквами белого цвета на ярко красном фоне, например, «Чьи надежды?» и «Чьи страхи?».

Источник: Job Piston/Performa

Американская художница и дизайнер Барбара Крюгер выпустит коллекцию проездных билетов в метро Нью-Йорка Metro Barbards. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает HypeBeast.

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Билеты будут выпущены ограниченным тиражом в 50 тысяч экземпляров. По ним можно будет проехать в транспорте и позже оставить на память. На каждом из них написано по четыре вопроса буквами белого цвета на ярко красном фоне, например, «Чьи надежды?» и «Чьи страхи?».

По информации издания, ранее руководство метрополитена города планировало пересмотреть пропускную систему на станциях, упразднив проездные билеты.

Барбара Крюгер — американская художница и дизайнер, представитель постмодернистского движения 1980-х годов. В своих работах она трансформировала приемы плакатной типографики и дадаистских коллажей. Крюгер также исследует существующие каналы прямого воздействия на сознание, распространенные в журнальной, наружной, телевизионной и интернет-рекламе.

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