В нью-йоркском метро выпустят дизайнерские проездные для модников

Билеты будут выпущены ограниченным тиражом в 50 тысяч экземпляров. По ним можно будет проехать в транспорте и позже оставить на память. На каждом из них написано по четыре вопроса буквами белого цвета на ярко красном фоне, например, «Чьи надежды?» и «Чьи страхи?».