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11:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Ремонт дорог в Челябинске: рекорды и смытый ливнем асфальт

Жители города сообщают о нарушениях при укладке асфальта.

Источник: ИА REGNUM

В Челябинске за 2017 год был выполнен небывалый объём работ по ремонту дорог. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник Управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего ремонтам подверглось 1 млн 111 тыс. кв метров дорог. При этом консолидированный бюджет по дорожной отрасли превысил 4 млрд рублей.

В 2017 году планируется сдать четыре километра новых дорог. На 13 улицах Челябинска уже выполнен ремонт проезжей части. Прежний асфальт срезали и заменили его новым.

Власти города заявляют: объёмы ремонтов значительно выше, чем были в предыдущие годы. Это связано с возросшим финансированием. 700 млн рублей было выделено из федерального бюджета по федеральной программе капитального ремонта «Безопасные и качественные дороги».

При этом власти заявляют, что ремонт дорог пока не закончен. В то же время отметим, что в Челябинске выпал снег.

Также добавим, что на протяжении ремонта дорог местные жители заявляли о нарушениях при укладке асфальта. По их словам, на некоторых участках асфальтовое покрытие укладывали во время дождя. По словам общественников, летом это было выявлено на улицах Руставели, Лермонтова и Кудрявцева. А на улице Ярослава Гашека асфальт укладывали прямо в лужи. Кроме того, активистов возмутили и другие нарушения при ямочном ремонте.

Последствия таких работ не заставили себя ждать. На улице Пушкина после ливня просто смыло свежеуложенный асфальт.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам активистов, полноценный ремонт сделали лишь на тех 13 улицах, которые попали в федеральную программу. На остальных улицах в основном делают ямочный ремонт. При этом гарантийный срок при таком ремонте составляет всего год.

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