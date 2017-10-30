Ремонт дорог в Челябинске: рекорды и смытый ливнем асфальт

Источник: ИА REGNUM

В Челябинске за 2017 год был выполнен небывалый объём работ по ремонту дорог. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник Управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего ремонтам подверглось 1 млн 111 тыс. кв метров дорог. При этом консолидированный бюджет по дорожной отрасли превысил 4 млрд рублей.

В 2017 году планируется сдать четыре километра новых дорог. На 13 улицах Челябинска уже выполнен ремонт проезжей части. Прежний асфальт срезали и заменили его новым.

Власти города заявляют: объёмы ремонтов значительно выше, чем были в предыдущие годы. Это связано с возросшим финансированием. 700 млн рублей было выделено из федерального бюджета по федеральной программе капитального ремонта «Безопасные и качественные дороги».

При этом власти заявляют, что ремонт дорог пока не закончен. В то же время отметим, что в Челябинске выпал снег.

Также добавим, что на протяжении ремонта дорог местные жители заявляли о нарушениях при укладке асфальта. По их словам, на некоторых участках асфальтовое покрытие укладывали во время дождя. По словам общественников, летом это было выявлено на улицах Руставели, Лермонтова и Кудрявцева. А на улице Ярослава Гашека асфальт укладывали прямо в лужи. Кроме того, активистов возмутили и другие нарушения при ямочном ремонте.

Последствия таких работ не заставили себя ждать. На улице Пушкина после ливня просто смыло свежеуложенный асфальт.

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