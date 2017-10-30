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11:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На новый ковер для челябинской спортшколы потратили 3 миллиона

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября, ФедералПресс. В челябинской спортшколе олимпийского резерва № 4 по спортивной гимнастике появилось новое ковровое покрытие. Его стоимость — почти 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Средства выделены по поручению губернатора Бориса Дубровского. Новый спортивный снаряд соответствует всем требованиям проведения международных соревнований. Сегодня подобные ковровые покрытия для занятий спортивной гимнастикой имеются только в пяти городах России.

«Это ковровое покрытие очень высокого качества, совместного производства Голландии и Германии. Предыдущее покрытие морально и физически устарело, поэтому требовалась замена. Это спортивная школа олимпийского резерва, где занимается порядка 500 спортсменов. Им никак не обойтись без такого важного снаряда. Думаю, высокие результаты спортсменов не заставят себя ждать», — подчеркнул начальник управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Евгений Шестаков.

Как отметили в пресс-службе главы региона, выделить деньги на новый ковер весной этого года на личном приеме у губернатора Бориса Дубровского попросил заслуженный тренер России Андрей Коротков. За годы работы он воспитал не один десяток именитых спортсменов: вице-чемпиона Европы, призеров Кубков мира, чемпионатов России. Добавим, уже в следующем году в Челябинске планируется проведение всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.

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