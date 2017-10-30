На новый ковер для челябинской спортшколы потратили 3 миллиона

Средства выделены по поручению губернатора Бориса Дубровского. Новый спортивный снаряд соответствует всем требованиям проведения международных соревнований. Сегодня подобные ковровые покрытия для занятий спортивной гимнастикой имеются только в пяти городах России.

«Это ковровое покрытие очень высокого качества, совместного производства Голландии и Германии. Предыдущее покрытие морально и физически устарело, поэтому требовалась замена. Это спортивная школа олимпийского резерва, где занимается порядка 500 спортсменов. Им никак не обойтись без такого важного снаряда. Думаю, высокие результаты спортсменов не заставят себя ждать», — подчеркнул начальник управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Евгений Шестаков.