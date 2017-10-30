По факту затопления Ботанического сада в ПГНИУ возбуждено дело

В Перми было возбуждено административное дело по факту затопления Ботанического сада ПГНИУ. Истребованы сведения о причинах аварии, опрошены сотрудники сада. Административное расследование по факту затопления будет продолжаться в течении месяц. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на министерство природных ресурсов края.



Напомним, утром 23 октября ботанический сад пермского университета, а также часть кампуса оказались под водой из-за порыва магистрального водопровода на ул. Генкеля, который случился ночью. Под воду ушла большая часть коллекции, всего порядка двух тысяч растений, затоплена территория площадью в гектар при общей площади сада в 2,7 га.



В ПГНИУ утверждают, что ситуацию могли ухудшить прошедшие заморозки. Сколько сохранилось растений, станет известно лишь весной.