По факту затопления Ботанического сада в ПГНИУ возбуждено дело

В Перми было возбуждено административное дело по факту затопления Ботанического сада ПГНИУ. Истребованы сведения о причинах аварии, опрошены сотрудники сада. Административное расследование по факту затопления будет продолжаться в течении месяц. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Напомним, утром 23 октября ботанический сад пермского университета, а также часть кампуса оказались под водой
В ПГНИУ утверждают, что ситуацию могли ухудшить прошедшие заморозки. Сколько сохранилось растений, станет известно лишь весной.