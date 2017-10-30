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12:49 (мск), источник: РИА Новости

«Азимут» открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу и Самару

Недавно созданная авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу и Самару, также в столицу Дагестана можно будет улететь из Краснодара, сообщила РИА Новости представительница авиакомпании.

Источник: РИА Новости

Перевозчик уже перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта. «Рейсы в Махачкалу будут выполняться с 1 ноября два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет в столицу Дагестана из Ростова в 10.05 по мск, из Краснодара в 15.00 по мск. Из Махачкалы рейсы будут отправляться в Краснодар в 12.30, в Ростов — в 17.30», — пояснила собеседница агентства.

Рейс из Ростова в Самару будет обслуживаться дважды в неделю: по вторникам и субботам, вылет из Ростова-на-Дону в 10.20 по мск, а обратно в 14.20 (по местному времени, плюс 1 час к мск). Полёты начнутся с 31 октября.

В авиакомпании добавляют, что зимой для пассажиров сохраняется возможность совершить полеты в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону и Краснодара, а также по маршрутам Ростов-на-Дону — Москва («Внуково») и Москва («Внуково») — Омск. Дважды в неделю выполняются рейсы в Екатеринбург и Новосибирск из Ростова-на-Дону.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту «Платов» (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.

К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров. Полеты из Ростова в Москву начались с 21 сентября, а в октябре открылись рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

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