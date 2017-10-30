«Азимут» открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу и Самару
Недавно созданная авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из
Недавно созданная авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из
Перевозчик уже перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта. «Рейсы в Махачкалу будут выполняться с 1 ноября два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет в столицу Дагестана из Ростова в 10.05 по мск, из Краснодара в 15.00 по мск. Из Махачкалы рейсы будут отправляться в Краснодар в 12.30, в Ростов — в 17.30», — пояснила собеседница агентства.
Рейс из Ростова в Самару будет обслуживаться дважды в неделю: по вторникам и субботам, вылет из
В авиакомпании добавляют, что зимой для пассажиров сохраняется возможность совершить полеты в
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту «Платов» (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.
К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров. Полеты из Ростова в Москву начались с 21 сентября, а в октябре открылись рейсы в