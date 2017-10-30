Присутствие тещи или свекрови снизило количество детей в семье

Присутствие одной из бабушек в доме ассоциируется с меньшим количеством детей по сравнению с семьями, которые живут отдельно. Исследование опубликовано в Royal Society Open Science.

Чтобы вырастить ребенка, женщина тратит очень много сил и времени. По расчетам, за первые 18 лет своей жизни человек потребляет 10−13 миллионов калорий. Поэтому вероятность выживания детей повышается, если матери помогает растить детей не только их отец, но и другие близкие родственники, в частности, бабушки и дедушки.

Согласно исследованиям, в доиндустриальных обществах бабушки, помогающие растить внуков, увеличивают вероятность их выживания. Но как присутствие матери мужа или жены в семье влияет на количество детей, до сих пор не совсем понятно. Результаты многих исследований показали, что проживание в семье тещи положительно влияет на фертильность ее дочери. С другой стороны, в метаисследовании на эту тему говорится о том, что речь о теще идет только в трети проанализированных статей, в остальных имеется в виду свекровь. Кроме того, во многих исследованиях принимали участие только жители развитых стран, поэтому картина была неполной.

Авторы нового исследования решили выяснить, как проживание тещи или свекрови в одном доме с семейной парой соотносится с количеством детей в семье. Они использовали информацию из IPUMS — крупнейшей в мире базы данных, куда вносится информация о переписи населения в разных странах. Ученые проанализировали данные 2,48 миллиона замужних женщин в возрасте от 15 до 34 лет из 14 развитых и развивающихся стран в обеих Америках, Евразии и Африке. Исследователи учли живет ли в одном доме с семьей кто-то из бабушек, какое образование у мужа и жены, работают ли они, и где живут — в городе или в сельской местности.

Оказалось, что во всех исследованных странах, за исключением Ирака, большинство семей живут отдельно от родителей. Процент семей, живущих в одном доме с тещей колеблется от 0,8 процентов в Малави (Африка) до 17 процентов в Таиланде. А вместе со свекровью живут от 1,5 процента семей в США до 53 процентов в Ираке.

Ученые выяснили, что везде, если семья жила отдельно от других родственников, в ней было бóльшее количество детей, чем там, где жила одна из бабушек. При этом в семи странах семьи жившие вместе со свекровью, имели больше детей, чем если в доме проживала теща, а в двух странах — наоборот. Также, в семье было больше детей, если работал глава семьи, и меньше, если работала сама женщина, у обоих супругов было высшее образование или семья жила в городе.

Интересно, что в случае, когда в семье живет кто-то из бабушек, первый ребенок рождается раньше, чем в семьях, живущих отдельно, но с возрастом женщины, живущие своим домом начинают рожать больше детей, чем пары, живущие с родителями. Из графика видно, что в целом с возрастом наблюдается тенденция к уравниваю количества детей в семьях, однако исследователи не изучали данные для женщин старше 34 лет.

Авторы статьи замечают, что их результаты идут вразрез с данными, полученными в ходе предыдущих исследований в Японии и Нидерландах. Там в семьях с бабушкой детей, наоборот, больше. По-видимому, в развитых и развивающихся странах ситуация отличается. Исследователи объясняют свои результаты и возможной конкуренцией за ресурсы внутри семьи. Также, возможно, что бабушки предпочитают уделять больше внимания меньшему количеству внуков. Еще одним объяснением может быть то, что присутствие в семье бабушки связано с ее социально-экономическим положением, которое, в свою очередь, может влиять на фертильность женщины. Либо же, если мужчина переехал в семью женщины, это может значить, что он не в состоянии обеспечить большую семью.

Ранее антропологи связали появление брака в первобытных сообществах с влиянием бабушек. Рост продолжительности жизни женщин привел и к увеличению продолжительности жизни мужчин. В результате конкуренция за молодых женщин, способных к рождению детей, увеличилась, и это способствовало возникновению длительных моногамных отношений.