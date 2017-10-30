Татарстанцев ожидают трехдневные выходные

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 4 ноября — День народного единства является нерабочим праздничным днем. В связи с тем, что в 2017 году праздничный день совпадает с выходным днем — субботой, он переносится на понедельник 6 ноября, который в республике празднуется как День Конституции Татарстана.