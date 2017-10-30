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13:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанцев ожидают трехдневные выходные

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В ноябре жителей Татарстана ожидают трехдневные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 4 ноября — День народного единства является нерабочим праздничным днем. В связи с тем, что в 2017 году праздничный день совпадает с выходным днем — субботой, он переносится на понедельник 6 ноября, который в республике празднуется как День Конституции Татарстана.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха, при этом продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час.

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