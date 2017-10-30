Для кубанских школьников во время каникул проведут кинопоказы

Во время осенних каникул муниципалитеты края будут показывать кино для учеников школ. Ребята смогут увидеть новые зарубежные и отечественные фильмы из кубанского фильмофонда. Среди них такие ленты как «Никита Кожемяка», «Озеро героев», «Сказ о Петре и Февронии», «Три богатыря и Морской царь», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.