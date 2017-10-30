Для кубанских школьников во время каникул проведут кинопоказы
КРАСНОДАР, 30 октября, ФедералПресс. С 31 октября в Краснодарском крае начинается акция «Осенняя кинокарусель». В это время для школьников проведут кинопоказы.
КРАСНОДАР, 30 октября, ФедералПресс. С 31 октября в Краснодарском крае начинается акция «Осенняя кинокарусель». В это время для школьников проведут кинопоказы.
Во время осенних каникул муниципалитеты края будут показывать кино для учеников школ. Ребята смогут увидеть новые зарубежные и отечественные фильмы из кубанского фильмофонда. Среди них такие ленты как «Никита Кожемяка», «Озеро героев», «Сказ о Петре и Февронии», «Три богатыря и Морской царь», сообщает
Кроме этого школьники смогут встретится с героями картин «Савва. Сердце воина», «Последний богатырь», «Маша и Медведь. Героями не рождаются» и «Цветик-семицветик». Завершится данная акция 6 ноября. «ФедералПресс» напоминает, что сборы российских фильмов в 2017 году превысили рекордные 8,7 миллиарда.