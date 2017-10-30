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16:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Автомобилист из Волгограда накопил 76 штрафов на сумму в 55 000 рублей

Водитель из Волгограда накопил 76 штрафов на 55 000 рублей и уехал жить в Краснодар.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, приставы, чтобы заставить мужчину оплатить штрафы, наложили арест на его машину, несмотря на то, что тот находился от Волгограда на расстоянии 600 километров. Узнав об этом, мужчина вернулся в родной город. Он оплатил штрафы, рассказав, что собрался продавать автомобиль, но действующий запрет ему не давал этого сделать.

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