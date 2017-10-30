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12:32 (мск), источник: Nur.kz

Астанчанка рассказала, как легко можно украсть данные из ЦОНа

Чужие ЭЦП хранятся прямо на компьютерах в зоне egov.

Источник: Nur.kz

Астанчанка рассказала, как любой желающий может легко украсть чужие данные из ЦОНа — достаточно просто хорошо покопаться в компьютерах в зоне самообслуживания, пишет NUR.KZ.

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«Хотите получить доступ к личному кабинету абсолютно чужого человека? Да запросто! Наверняка многие из вас замечали зоны самообслуживания — одинокие компьютерные мониторы с клавиатурой и мышкой?

Если вы сядете за один из них, вы запросто сможете зайти в личный кабинет совершенно чужого человека, получить доступ ко всей имеющейся у него недвижимости и даже получать от его имени справки, — сообщает в Facebook Эльвира Каламкалиева.

Некоторые невнимательные или компьютерно безграмотные граждане оставляют на этих «свободных» компьютерах не только свои готовые документы, но и даже файлы с электронно-цифровой подписью.

ЭЦП казахстанцам выдают на флешке или в чипе удостоверения личности. В случае флешки некоторые копируют свою подпись прямо на общедоступный компьютер в ЦОНе.

«Чтобы ввести ЭЦП, некоторые сохраняют его на компьютере, чтобы затем подписать запрос. Как вы думаете, все ли догадываются его стереть с компьютера самообслуживания? Из моей практики — никто.

Когда я сажусь за эти компьютеры, передо мной открывается мириад сохраненных папок с ЭЦП. Что же будет делать с ними мошенник, думаю, несложно догадаться, — пишет астанчанка.

В таких компьютерах можно также найти уйму чужих справок и документов.

«Ранее в таких компьютерах также сохранялись и справки. Свою справку я сам удалил из корневой папки, где находились еще десятки справок таких же, как и я интересантов», — говорит Виталий Романюк.

В пресс-службе Правительства для граждан заявили, что сотрудники ЦОНа предупреждают казахстанцев о том, чтобы они удаляли свои данные.

«Консультанты ЦОНов уведомляют посетителей о необходимости удаления своих данных с компьютера после работы. Кроме того, везде установлена программа, самостоятельно очищающая посторонние файлы, в том числе ЭЦП.

Дополнительно, в секторах Connection point установлены информационные таблички, памятки и инструкции о необходимости удаления ключей и прочей личной информации, — ответила Татьяна Фоминова.

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