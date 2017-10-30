Книгу Нурсултана Назарбаева издали на латинице

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Книгу Нурсултана Назарбаева «Времена и думы» («Жылдар мен ойлар») издали на латинской графике, содержащей апострофы.

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Презентация прошла в рамках торжественного открытия центра по изучению латинской графики в национальной академической библиотеке в Астане. Изданную пока в одном экземпляре книгу продемонстрировали в присутствии ученых Гарифоллы Есима, Бакира Абдижалела, Карджайбая Сарткожаулы и других специалистов.

В новом зале библиотеки, предназначенном для изучения латинского алфавита, казахстанцы смогут задать свои вопросы экспертам из Координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова, а также Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Прочитать текст попытались ученики столичной школы № 40. Им наличие апострофов показалось непривычным, но интересным. Сложнее всего оказалось прочитать слова, где есть буква q (қ), и такие слова, как «qi’ysy'» (қиысу), что в переводе — «сочетаться».

«Это требование нашего времени. Национальная библиотека нацелена помочь пропагандировать политику президента Нурсултана Назарбаева, это наша обязанность. Бумаги, тексты, написанные на латинской графике, помогут нашим посетителям. На все вопросы мы готовы ответить и онлайн», — сказала директор библиотеки Умитхан Муналбаева.