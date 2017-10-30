Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Самострою дадут шанс на спасение
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Эксперт заявила, что Киеву нужна помощь военных РФ с мандатом ООН
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Книгу Нурсултана Назарбаева издали на латинице

Презентация книги прошла в рамках открытия центра по изучению латинского алфавита в Астане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Книгу Нурсултана Назарбаева «Времена и думы» («Жылдар мен ойлар») издали на латинской графике, содержащей апострофы.

Читайте также
Вывески в акимате и маслихате Актау уже перевели на латиницу

Презентация прошла в рамках торжественного открытия центра по изучению латинской графики в национальной академической библиотеке в Астане. Изданную пока в одном экземпляре книгу продемонстрировали в присутствии ученых Гарифоллы Есима, Бакира Абдижалела, Карджайбая Сарткожаулы и других специалистов.

В новом зале библиотеки, предназначенном для изучения латинского алфавита, казахстанцы смогут задать свои вопросы экспертам из Координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова, а также Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Прочитать текст попытались ученики столичной школы № 40. Им наличие апострофов показалось непривычным, но интересным. Сложнее всего оказалось прочитать слова, где есть буква q (қ), и такие слова, как «qi’ysy'» (қиысу), что в переводе — «сочетаться».

«Это требование нашего времени. Национальная библиотека нацелена помочь пропагандировать политику президента Нурсултана Назарбаева, это наша обязанность. Бумаги, тексты, написанные на латинской графике, помогут нашим посетителям. На все вопросы мы готовы ответить и онлайн», — сказала директор библиотеки Умитхан Муналбаева.

Новый алфавит казахского языка на латинской графике принят указом главы государства от 27 октября 2017 года. Вместо 42 букв кириллицы в нем использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трехлетний ребенок выпил раствор хлора в игровом центре Караганды
Чем интересна Казахстану железная дорога Баку –Тбилиси – Карс
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь