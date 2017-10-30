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16:43 (мск), источник: РБК

В московском метрополитене назвали дату открытия пяти новых станций

Пять новых станций московского метро откроются 27 ноября, сообщил главный энергетик метрополитена Александр Зайченков в ходе научно-практической конференции по экологическим проблемам столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу проинформировать участников конференции, что 27 ноября москвичей встретят пять новых станций метрополитена», — заявил Александр Зайченков во время своего выступления перед участниками конференции.

Сообщение будет открыто на пяти станциях первого участка Третьего пересадочного контура (ТПК) — «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр», уточнил главный энергетик метрополитена.

В начале сентября произошел технический запуск поездов по этому участку, сейчас ведется отделка станций.

Все пять станций оформляют в едином ключе, но у каждой будут свои особенности. В отделке пересадочных станций используют цвета тех линий, на которые с них можно попасть:

  • серый — для Серпуховско-Тимирязевской линии,
  • зеленый — для Замоскворецкой,
  • фиолетовый — для Таганско-Краснопресненской.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на крыше станции ЦСКА разобьют газон и установят лавочки. «Такого раньше никогда не делали», — цитирует заммэра официальный портал московских властей. Интерьеры станции показал в сентябре в своем Twitter московский градоначальник Сергей Собянин.

Третий пересадочный контур станет еще одним кольцом метро и соединит все радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой. Его суммарная длина будет 66 км. На новом подземном кольце будет действовать 31 станция, 17 из них будут пересекаться с радиальными линиями метрополитена, с семи пассажиры смогут пересесть на пригородные электрички, с двух — на московское центральное кольцо.

На каждой поездке пассажиры смогут сэкономить от двадцати минут до получаса.

Например, чтобы доехать от «Юго-Западной» до станции «Кунцевская», сейчас приходится тратить сорок минут. Это время можно будет сократить в половину. От «Калужской» до «Севастопольской» вместо 35 минут путь займет 10 минут, от «Сокольников» до «Рубцовской» — те же 10 минут вместо 22.

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В 2018 году планируется построить участок ТПК от «Петровского парка» до станции «Нижняя Масловка», полностью же новое подземное кольцо метро планируется достроить в 2020—2021 годах. Всего в следующем году, по словам Александра Зайченкова, запланирован ввод 30 новых станций метрополитена.

Как рассказал ​заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в течение нескольких месяцев строительные работы будут закончены на новом участке Люблинско-Дмитровской линии — от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской».

В высокой готовности находится станция «Ховрино» на севере Замоскворецкой линии метро, следом за которой строится еще одна — станция «Беломорская», расположенная после конечной «Речной вокзал». Также власти города рассматривают возможность запуска новых линий.

Речь идет о строительстве линии от станции ТПК «Хорошевская» в Рублево-Архангельское, от станции «Нижегородская» на восток, от будущей станции «Улица Новаторов» до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северный.
Марат Хуснуллин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Сейчас московский метрополитен — это 206 станций, 345 км рельсовых путей, 17 электродепо, 366 электроподстанций, предприятие является крупнейшим потребителем электроэнергии в столице, отметил главный энергетик предприятия Александр Зайченков. По его словам, действующая программа энергосбережения предусматривает модернизацию освещения станций и депо, а также приобретение энергосберегающих вагонов. В 2017—2019 гг. будет закуплено 912 таких вагонов, их эксплуатация даст экономию энергопотребления в полмиллиарда рублей.

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