Источник: ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Телеведущая Елена Летучая переходит на Первый канал. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник, близкий к руководству канала.
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Телеведущая Елена Летучая переходит на Первый канал. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник, близкий к руководству канала.
«Да, Елена Летучая переходит на Первый, подробности появятся позднее», — отметил собеседник агентства.
Елена Летучая получила известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год. Также она автор документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница», автор и ведущая программ «ART Life» и «Территория мужчин» на канале Global Star TV.