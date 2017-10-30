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12:18 (мск), источник: ТАСС

Источник: ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Телеведущая Елена Летучая переходит на Первый канал. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник, близкий к руководству канала.

Источник: РИА "Новости"

«Да, Елена Летучая переходит на Первый, подробности появятся позднее», — отметил собеседник агентства.

Елена Летучая получила известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год. Также она автор документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница», автор и ведущая программ «ART Life» и «Территория мужчин» на канале Global Star TV.

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