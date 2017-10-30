Источник: ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал

Елена Летучая получила известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Она была ведущей и продюсером программы с 2014 по 2016 год. Также она автор документальных фильмов для телеканалов ТВ3, СТС и «Пятница», автор и ведущая программ «ART Life» и «Территория мужчин» на канале Global Star TV.