В Новосибирске ожидается кратковременное потепление

В Новосибирске временно потеплеет. Об этом сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Утро 31 октября будет туманным, довольно прохладным: до — 7… — 12. Днем воздух прогреет от +1 до +6 градусов тепла. В среду, 1 ноября, осадки маловероятны, но облачность увеличится. Днем до +4…+6.

В четверг, 2 ноября, с выходом очередного южного циклона, осадки снова возобновятся. Возможно, выпадет снег, переходящий в дождь при порывистом ветре. Вынос воздушных масс с юго-запада приведет вновь к повышению температуры. Ночью от — 1 до +4, днем до +3…+8 градусов тепла, а по югу области до +13 градусов.