В Новосибирске ожидается кратковременное потепление
В четверг температура повысится до +3…+8 градусов.
В четверг температура повысится до +3…+8 градусов.
В Новосибирске временно потеплеет. Об этом сообщил
Утро 31 октября будет туманным, довольно прохладным: до — 7… — 12. Днем воздух прогреет от +1 до +6 градусов тепла. В среду, 1 ноября, осадки маловероятны, но облачность увеличится. Днем до +4…+6.
В четверг, 2 ноября, с выходом очередного южного циклона, осадки снова возобновятся. Возможно, выпадет снег, переходящий в дождь при порывистом ветре. Вынос воздушных масс с
Как отмечает Ренад Азальевич, в последние дни идут скачкообразные изменения. Повышение температуры будет кратковременными. Снежный покров, который образовался на улицах города, скорее всего, смоет.