Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Ургант высмеял слова Собчак о том, что она является журналистом
Песков высказался о планах ведущей Гордон стать президентом РФ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ожидается кратковременное потепление

В четверг температура повысится до +3…+8 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 76% 747 мм рт. ст. 7 м/с

В Новосибирске временно потеплеет. Об этом сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Утро 31 октября будет туманным, довольно прохладным: до — 7… — 12. Днем воздух прогреет от +1 до +6 градусов тепла. В среду, 1 ноября, осадки маловероятны, но облачность увеличится. Днем до +4…+6.

В четверг, 2 ноября, с выходом очередного южного циклона, осадки снова возобновятся. Возможно, выпадет снег, переходящий в дождь при порывистом ветре. Вынос воздушных масс с юго-запада приведет вновь к повышению температуры. Ночью от — 1 до +4, днем до +3…+8 градусов тепла, а по югу области до +13 градусов.

Как отмечает Ренад Азальевич, в последние дни идут скачкообразные изменения. Повышение температуры будет кратковременными. Снежный покров, который образовался на улицах города, скорее всего, смоет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красивая до жути. Лучшие хэллоуинские образы сибирского гримера
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь