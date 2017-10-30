Катав-Ивановск объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных

Город Катав-Ивановск (Челябинская область) объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения регионального правительства, карантин из-за опасной инфекции введен в селе Орловка.

«Установить ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: село Орловка Катав-Ивановского муниципального района. Определить угрожаемой зоной город Катав-Ивановск», — говорится в документе.

По условиям карантина введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, вывоз животных.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.