Катав-Ивановск объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных
Карантин введен вплоть до его отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.
Карантин введен вплоть до его отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.
Город
Как следует из распоряжения регионального правительства, карантин
«Установить ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: село Орловка
По условиям карантина введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, вывоз животных.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.
Карантин введен вплоть до его отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.