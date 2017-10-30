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12:30 (мск), источник: dostup1.ru

Катав-Ивановск объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных

Карантин введен вплоть до его отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.

Город Катав-Ивановск (Челябинская область) объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения регионального правительства, карантин из-за опасной инфекции введен в селе Орловка.

«Установить ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: село Орловка Катав-Ивановского муниципального района. Определить угрожаемой зоной город Катав-Ивановск», — говорится в документе.

По условиям карантина введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, вывоз животных.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Карантин введен вплоть до его отмены отдельным распоряжением правительства Челябинской области.

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