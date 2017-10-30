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17:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ко Дню народного единства в Казани подготовлена обширная программа мероприятий

(Город Казань KZN.RU, 30 октября, Алсу Сафина). Обширная программа подготовлена в столице Татарстана ко Дню народного единства 4 ноября, и 25-летию принятия Конституции РТ, которое будет праздноваться 6 ноября. Казанцев ждут концерты, выставки, спортивные соревнования, кинопоказы и множество других мероприятий.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ярким событием в преддверии праздника стало открытие 27 октября на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Как отметил сегодня на деловом понедельнике руководитель Исполкома Денис Калинкин, это грандиозный проект. «Экспозиция будет постоянно действующей, а посещение парка считаю хорошим планом на предстоящие длинные выходные и каникулы», — отметил он.

О том, какие мероприятия будут организованы в городе в праздничные дни, рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов. Так, во всех школах Казани пройдет Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства. Кроме того, для учащихся образовательных учреждений Авиастроительного и Ново-Савиновского районов с 27 сентября по 2 ноября в Доме дружбы народов РТ проходят «Уроки дружбы и согласия». В образовательных учреждениях Кировского и Московского районов состоятся линейки и классные часы, посвященные истории возникновения и празднования памятных дат.

1 ноября в доме культуры в жилом массиве «Мирный» пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню народного единства.

2 ноября в КЦ «Сайдаш» состоится вечер старинных романсов «Одна страна, и Родина одна», а в доме культуры в жилом массиве «Вознесенское» — исторический вечер «День народного единства».

3 ноября с литературно-музыкальной композицией «И песни, и мысли едины» выступит народный русский хор «Волжанка» КЦ «Сайдаш», дом культуры в жилом массиве «Нагорный» представит концертную программу «Я, ты, он, она вместе дружная семья».

4 ноября в ДК им. С. Саид-Галиева состоится литературно-музыкальный вечер «России славные сыны», а в доме культуры «Вознесенское» — тематический тренинг на командообразование, единение и сплоченность.

Начальник Управления культуры также рассказал, что с 1 по 4 ноября в подростковых клубах пройдут тематические и иллюстрированные беседы, исторические викторины, раскрывающие содержание праздника. Помимо этого, состоятся первенство центра боевых искусств «Цудзуки» по стрельбе, спортивные эстафеты «Вместе мы команда!», а также будут организованы праздничные концерты, акции «Молодежь — за мир!».

Отделениями КЦСО «Доверие» с 3 по 11 ноября планируются специальные кинопоказы, групповые дискуссии по развитию толерантного поведения.

К празднику присоединятся вузы и ссузы города. Например, в Казанской академии ветеринарной медицины пройдет фестиваль национальностей, в Российской международной академии туризма покажут кинофильмы патриотической тематики. Учащиеся Казанского техникума связи смогут принять участие в конкурсе плакатов на патриотическую тематику.

Что касается спортивных мероприятий, то 3—4 ноября на манеже Центрального стадиона состоится первенство Казани по легкой атлетике, а на ледовых аренах города пройдет первенство РТ по хоккею с шайбой.

Литературно-музыкальные программы и культурно-просветительные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и 25-летию принятия Конституции РТ, подготовили и в муниципальных библиотеках и музеях Казани. Так, 29 октября открылась книжная выставка «Конституция РТ: из истории печатного слова». На ней можно ознакомиться с изданиями Конституции Татарстана из коллекции Центральной библиотеки Казани.

3 ноября Национальный музей Республики Татарстан проводит Всероссийскую ежегодную культурно-образовательную акцию «Ночь искусств», а 4 ноября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Свои таланты продемонстрируют победители муниципальных и зональных отборочных туров фестиваля, проходившего в Татарстане.

Напомним, в ноябре татарстанцев ждут трехдневные выходные. Жители республики будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября.

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