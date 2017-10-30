В Беларуси за перевоз через границу одного патрона будут судить молодого француза

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О дате и времени судебного слушания будет сообщено дополнительно, добавила она.

Читайте также В Гомельском районе автомобиль сбил мальчика, перебегавшего дорогу

Задержанный Жолан Вио находится в гомельском СИЗО уже больше месяца. 24-летнего француза задержали при въезде в Беларусь из Украины. У него был обнаружен один патрон.

Суд ожидается через несколько недель. Максимальное наказание за провоз боеприпасов через границу — семь лет.

Жолан Вио последний год жил в Лондоне. Несколько месяцев назад он отправился в европейское путешествие. Посетил Испанию, Италию, Словению, Венгрию…

Сам задержанный сообщил, что патрон, из-за которого его задержали, ему подарил знакомый из Варшавы. Это был сувенир гостю. Жолан Вио утверждает, что не знал о его работоспособности и не был в курсе, что одну пулю нельзя перевозить. Об этом он рассказал в одном из писем своим друзьям.

Семья Жолана уже собирает деньги на своего адвоката.