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13:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси за перевоз через границу одного патрона будут судить молодого француза

В отношении гражданина Франции возбуждено уголовное дело. Оно поступило на рассмотрение в суд Гомельского района, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О дате и времени судебного слушания будет сообщено дополнительно, добавила она.

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Задержанный Жолан Вио находится в гомельском СИЗО уже больше месяца. 24-летнего француза задержали при въезде в Беларусь из Украины. У него был обнаружен один патрон.

Суд ожидается через несколько недель. Максимальное наказание за провоз боеприпасов через границу — семь лет.

Жолан Вио последний год жил в Лондоне. Несколько месяцев назад он отправился в европейское путешествие. Посетил Испанию, Италию, Словению, Венгрию…

Сам задержанный сообщил, что патрон, из-за которого его задержали, ему подарил знакомый из Варшавы. Это был сувенир гостю. Жолан Вио утверждает, что не знал о его работоспособности и не был в курсе, что одну пулю нельзя перевозить. Об этом он рассказал в одном из писем своим друзьям.

Семья Жолана уже собирает деньги на своего адвоката.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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