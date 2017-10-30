В Беларуси за перевоз через границу одного патрона будут судить молодого француза
В отношении гражданина Франции возбуждено уголовное дело. Оно поступило на рассмотрение в суд Гомельского района, сообщила
В отношении гражданина Франции возбуждено уголовное дело. Оно поступило на рассмотрение в суд Гомельского района, сообщила
О дате и времени судебного слушания будет сообщено дополнительно, добавила она.
Задержанный Жолан Вио находится в гомельском СИЗО уже больше месяца. 24-летнего француза задержали при въезде в Беларусь из Украины. У него был обнаружен один патрон.
Суд ожидается через несколько недель. Максимальное наказание за провоз боеприпасов через границу — семь лет.
Жолан Вио последний год жил в Лондоне. Несколько месяцев назад он отправился в европейское путешествие. Посетил Испанию, Италию, Словению, Венгрию…
Сам задержанный сообщил, что патрон,
Семья Жолана уже собирает деньги на своего адвоката.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.