Опубликован график работы врачей Красноярского края в праздничные дни

График работы медицинский учреждений в праздничные дни 4—6 ноября опубликован красноярским минздравом.

В поликлиниках 4 ноября 2017 года с 08.00 до 14.00 будут принимать врачи: терапевты, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи (в женской консультации), стоматологи (в стоматологической поликлинике), а также организована будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

6 ноября с 08.00 до 16.00 амбулаторный прием будут вести врачи: терапевт участковый, хирург, педиатр участковый, акушер-гинеколог (в женской консультации), стоматолог (в стоматологической поликлинике), стоматолог детский; будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, предусмотрено обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой помощи, патронажи; кроме того будет предусмотрен прием пациентов по предварительной записи.