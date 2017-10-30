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12:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Опубликован график работы врачей Красноярского края в праздничные дни

4 ноября — нерабочий день, а 5 и 6 ноября — выходные.

График работы медицинский учреждений в праздничные дни 4—6 ноября опубликован красноярским минздравом.

В поликлиниках 4 ноября 2017 года с 08.00 до 14.00 будут принимать врачи: терапевты, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи (в женской консультации), стоматологи (в стоматологической поликлинике), а также организована будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

6 ноября с 08.00 до 16.00 амбулаторный прием будут вести врачи: терапевт участковый, хирург, педиатр участковый, акушер-гинеколог (в женской консультации), стоматолог (в стоматологической поликлинике), стоматолог детский; будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, предусмотрено обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой помощи, патронажи; кроме того будет предусмотрен прием пациентов по предварительной записи.

В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.

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