Опубликован график работы врачей Красноярского края в праздничные дни
4 ноября — нерабочий день, а 5 и 6 ноября — выходные.
4 ноября — нерабочий день, а 5 и 6 ноября — выходные.
График работы медицинский учреждений в праздничные дни
В поликлиниках 4 ноября 2017 года с 08.00 до 14.00 будут принимать врачи: терапевты, хирурги, педиатры,
6 ноября с 08.00 до 16.00 амбулаторный прием будут вести врачи: терапевт участковый, хирург, педиатр участковый,
В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.