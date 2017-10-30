День народного единства в Екатеринбурге пройдет с алкоголем

Напомним, что иначе обстоит ситуация в Перми, где 4 ноября будет действовать «сухой закон». Ранее ограничения в День народного единства вводились в Тюмени. Отметим также, что во время других праздников, когда в Екатеринбурге проводились массовые мероприятия, в центре города запрещали розничную торговлю спиртным.