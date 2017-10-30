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12:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели предупредили о шквалистом ветре в Воронежской области

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о непогоде, которая ожидается ночью и днём вторника, 31 октября. По прогнозам метеорологов, в регионе ожидается сильный ветер с порывами 17−22 м/с.

Источник: Вести - Воронеж

Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Находясь на улице, в парке или лесу нельзя прятаться под деревьями, лучше удалиться от них на 30−40 метров. Не стоит прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям.

При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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