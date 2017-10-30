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13:09 (мск), источник: "Российская газета"

Омичка отсудила 40 тысяч рублей за испорченную прическу

Советский районный суд взыскал с владельца салона красоты более 40 тысяч рублей в пользу жительницы Омска.

Во время процедуры даме испортили волосы.

В конце декабря прошлого года 40-летняя горожанка посетила салон красоты на улице Нефтезаводской. Дама решила привести себя в порядок к Новому году, модно подстричься и покрасить волосы. Однако праздник оказался испорчен. Из салона красоты омичка вышла практически без волос — мастер сожгла их во время покраски. При этом за услуги с клиентки взяли 1750 рублей и не выдали чек.

Омичке пришлось обращаться за помощью к врачу-дерматологу. После неудачной процедуры на коже головы появились высыпания. Затем даме пришлось лечиться у врача-трихолога и покупать дорогие препараты. Пострадавшая клиентка обратилась в салон красоты с претензией, но в заведении даже не стали с ней разговаривать. Тогда горожанка написала исковое заявление в суд.

— В судебном заседании факт некачественного оказания услуги по окрашиванию и стрижке волос нашел свое подтверждение, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Мастер не провел биологическую пробу на чувствительность кожи клиентки к красителю непосредственно перед окрашиванием. Между тем, этого требуют «Правила бытового обслуживания населения», утвержденные постановлением правительства РФ от 15.08.1997 года.

Советский районный суд удовлетворил требования пострадавшей клиентки и взыскал с салона красоты более 40 тысяч рублей. Заведение обязали выплатить омичке компенсацию морального вреда и судебные расходы. Помимо этого салон оштрафовали за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.

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