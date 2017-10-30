Омичка отсудила 40 тысяч рублей за испорченную прическу
Советский районный суд взыскал с владельца салона красоты более 40 тысяч рублей в пользу жительницы Омска.
Советский районный суд взыскал с владельца салона красоты более 40 тысяч рублей в пользу жительницы Омска.
Во время процедуры даме испортили волосы.
В конце декабря прошлого года 40-летняя горожанка посетила салон красоты на улице Нефтезаводской. Дама решила привести себя в порядок к Новому году, модно подстричься и покрасить волосы. Однако праздник оказался испорчен. Из салона красоты омичка вышла практически без волос — мастер сожгла их во время покраски. При этом за услуги с клиентки взяли 1750 рублей и не выдали чек.
Омичке пришлось обращаться за помощью к
— В судебном заседании факт некачественного оказания услуги по окрашиванию и стрижке волос нашел свое подтверждение, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Мастер не провел биологическую пробу на чувствительность кожи клиентки к красителю непосредственно перед окрашиванием. Между тем, этого требуют «Правила бытового обслуживания населения», утвержденные постановлением правительства РФ от
Советский районный суд удовлетворил требования пострадавшей клиентки и взыскал с салона красоты более 40 тысяч рублей. Заведение обязали выплатить омичке компенсацию морального вреда и судебные расходы. Помимо этого салон оштрафовали за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке.