Омичка отсудила 40 тысяч рублей за испорченную прическу

Во время процедуры даме испортили волосы.

В конце декабря прошлого года 40-летняя горожанка посетила салон красоты на улице Нефтезаводской. Дама решила привести себя в порядок к Новому году, модно подстричься и покрасить волосы. Однако праздник оказался испорчен. Из салона красоты омичка вышла практически без волос — мастер сожгла их во время покраски. При этом за услуги с клиентки взяли 1750 рублей и не выдали чек.

Омичке пришлось обращаться за помощью к врачу-дерматологу. После неудачной процедуры на коже головы появились высыпания. Затем даме пришлось лечиться у врача-трихолога и покупать дорогие препараты. Пострадавшая клиентка обратилась в салон красоты с претензией, но в заведении даже не стали с ней разговаривать. Тогда горожанка написала исковое заявление в суд.

— В судебном заседании факт некачественного оказания услуги по окрашиванию и стрижке волос нашел свое подтверждение, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Мастер не провел биологическую пробу на чувствительность кожи клиентки к красителю непосредственно перед окрашиванием. Между тем, этого требуют «Правила бытового обслуживания населения», утвержденные постановлением правительства РФ от 15.08.1997 года.