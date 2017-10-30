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12:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новая транспортная схема будет внедрена в Дзержинске до конца 2018 года

Как сообщил директор департамента городского хозяйства администрации города Денис Дергунов, процесс реализации новой схемы маршрутной сети будет включать в себя 4 этапа.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, первоначально представленная схема маршрутной сети будет рассмотрена специалистами управления транспорта и связи департамента городского хозяйства администрации города, после чего на втором этапе будет опубликована на официальном сайте администрации для публичного обсуждения. В течение 30 дней жители города смогут направить все замечания и предложения в письменном виде в администрацию города.

Третьим этапом реализации новой транспортной схемы станет разработка документа планирования регулярных перевозок и его утверждение постановлением администрации города. После этого на четвертом этапе будут проведены конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Как подчеркнул директор департамента городского хозяйства, весь процесс внедрения транспортной схемы планируется завершить до конца 2018 года.

Напомним, что в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке маршрутной сети общественного транспорта проект новой маршрутной сети с расчетом необходимого количества единиц и типа подвижного состава будет предоставлен в администрацию в начале ноября.

Денис Дергунов также заверил, что ситуация, когда старые маршруты будут отменены, а новые еще не будут введены, полностью исключена."Смена или корректировка маршрутов будет происходить последовательно и займет не меньше шести месяцев. В течение этого времени администрация уведомит перевозчиков на старых маршрутах и проведет все конкурсные процедуры. Если говорить о реальных сроках, когда начнут работать новые маршруты, то это произойдёт не раньше конца 2018 года, — заявил Денис Дергунов.

Он также добавил, что в рамках внедрения новых маршрутов будет проведена оптимизация количества подвижного состава. Кроме этого, все организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, должны будут сформировать диспетчерскую службу на базе системы ГЛОНАСС. В переходный период введения в эксплуатацию новой маршрутной сети специалисты управления транспорта и связи администрации города будут проводить мониторинг изменения условий обслуживания пассажиров для оперативной корректировки маршрутной сети. По его результатам будут приниматься решения об ускорении или сдвиге на более поздние сроки этапов оптимизации маршрутной сети.

Как сообщалось ранее, новая транспортная схема разрабатывается для улучшения качества транспортного обслуживания населения и поэтому одним из важных условий при разработке маршрутной сети города являлось сокращение дублирования троллейбусной сети автобусными маршрутами. «В техническом задании администрация ставила в приоритет развитие именно муниципального электротранспорта. Одним из наиболее важных мероприятий в будущей схеме является новый троллейбусный маршрут, который пройдет по проспекту Ленина через улицу Красноармейскую на проспект Свердлова», — сообщил директор департамента городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что восстановление трамвайного движения в Дзержинске Нижегородской области признано нецелесообразным.

По оценкам специалистов, для обслуживания на маршруте «Вокзал, ул. Терешковой, ул. Пушкинская, пр. Свердлова, ул. Комбрига Патоличева, пр. Ленинского комсомола, пр. Ленина» потребуется 7 трамвайных вагонов при интервале движения 20 минут. Стоимость вагона, приобретаемого по лизинговой схеме, составляет 27 млн. рублей. Таким образом, стоимость необходимого для работы трамвайного маршрута подвижного состава составит 189 млн. рублей. При лизинге сроком на 5 лет без первоначального взноса ежегодные затраты на приобретение подвижного состава составят 37,8 млн. рублей в год.

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