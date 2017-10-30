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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Среднемесячная зарплата врачей в 2017 году составила почти 53 тысячи рублей, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

Источник: РИА Новости

«По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала увеличилась более чем на 48% и 46,7%… По итогам первого полугодия 2017 года в целом по РФ среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала — 29,4 тысячи, младшего персонала — 19,3 тысяч. На эффективный контракт переведено уже 2,3 миллиона сотрудников… что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», — сказала Скворцова.

Министр отметила, что в регионах продолжается работа по повышению заработных плат, в частности увеличению доли оклада в структуре зарплаты. Скворцова отметила, что в стране осталось лишь пять регионов, где этот показатель остается на низком уровне — в пределах 20−25%.

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