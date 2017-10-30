Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

«По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала увеличилась более чем на 48% и 46,7%… По итогам первого полугодия 2017 года в целом по РФ среднемесячная заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала — 29,4 тысячи, младшего персонала — 19,3 тысяч. На эффективный контракт переведено уже 2,3 миллиона сотрудников… что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», — сказала Скворцова.