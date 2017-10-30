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13:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Известный актер, участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков готовится к отправлению в СИЗО-5 в Екатеринбурге.

Посещение следственного изолятора Рожков запланировал в связи с Днем СИЗО и тюрем, который отмечается в России 31 октября. Вместе с юмористом сотрудников изолятора поздравит президент благотворительного фонда «Верба» Анастасия Овчинникова.

Как отметил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в СИЗО-5 работает и бывшая коллега Рожкова по «Уральским пельменям» Екатерина Кудрявцева), которая сейчас служит в отделе кадров и выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Призыв 390».

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Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО
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