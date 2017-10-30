Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Известный актер, участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков готовится к отправлению в СИЗО-5 в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Известный актер, участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков готовится к отправлению в СИЗО-5 в Екатеринбурге.
Посещение следственного изолятора Рожков запланировал в связи с Днем СИЗО и тюрем, который отмечается в России 31 октября. Вместе с юмористом сотрудников изолятора поздравит президент благотворительного фонда «Верба» Анастасия Овчинникова.
Как отметил начальник